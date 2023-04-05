В Пентагоне показали впечатляющие кадры нового пакета военной помощи Украине
- 5.04.2023, 7:54
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Что в него вошло?
Министерство обороны США опубликовало фото военной помощи, входящей в новый пакет, о котором было объявлено 4 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
«Мы сосредоточены на поддержке украинцев, чтобы изменить динамику на поле боя. Мы хотим помочь Украине продвинуться вперед и удержать свои позиции в том, что, как мы ожидаем, будет украинским контрнаступлением», - отметили в ведомстве.
В американском Минобороны подробно описали все, что входит в новый пакет и показали впечатляющие фотографии.
Напомним, 4 апреля Соединенные Штаты объявили о новом пакете помощи для Украины на сумму 2,6 миллиарда долларов.