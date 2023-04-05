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В Пентагоне показали впечатляющие кадры нового пакета военной помощи Украине

  • 5.04.2023, 7:54
  • 1,628
В Пентагоне показали впечатляющие кадры нового пакета военной помощи Украине

Что в него вошло?

Министерство обороны США опубликовало фото военной помощи, входящей в новый пакет, о котором было объявлено 4 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

«Мы сосредоточены на поддержке украинцев, чтобы изменить динамику на поле боя. Мы хотим помочь Украине продвинуться вперед и удержать свои позиции в том, что, как мы ожидаем, будет украинским контрнаступлением», - отметили в ведомстве.

В американском Минобороны подробно описали все, что входит в новый пакет и показали впечатляющие фотографии.

Напомним, 4 апреля Соединенные Штаты объявили о новом пакете помощи для Украины на сумму 2,6 миллиарда долларов.

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