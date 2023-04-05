В Беларуси хотят создавать «передвижные чернобыльчики» 1 5.04.2023, 8:36

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У режим окончательно «поехала крыша»?

В Беларуси хотят производить мобильные АЭС совместно с российскими учеными из Курчатовского института. Такие станции во второй половине прошлого века пытались делать в СССР и США. Однако обе страны от них отказались. Теперь руководитель НАН Владимир Гусаков говорит:

— Есть идея вернуться к мобильным ядерным установкам. Документация сохранилась. Создана группа, которая работает над восстановлением этого уникального изобретения.

«Еврорадио» узнало у эксперта, почему восстанавливать особо нечего, а местом разработок выбрана Беларусь, хотя ей такие АЭС точно не нужны.

«Где использовать? В белорусских болотах?»

Мобильные АЭС — это передвижные ядерные реакторы малой мощности. Для кого их хотят производить, непонятно: о заказах не сообщается.

фото: energobelarus.by

— В Советском Союзе они разрабатывались в Обнинске — даже была построена такая моделька и запущена. Какое-то время работала. И институт «Сосны» в Беларуси пытался строить. Реакторы были построены, но потом они не работали и никому не были нужны, — говорит физик-ядерщик Андрей Ожаровский. — Заказчиками передвижных «чернобыльчиков» были военные. Идея Советского Союза была в том, чтобы забрасывать такие энергетические установки на базы, например, стратегических ракет где-нибудь в сибирской тайге. Ядерная установка могла обеспечивать удаленный военный объект, у которого нет доступа к сетям, электроэнергией. Это позволяло также в какой-то степени его замаскировать.

Эксперт отмечает, что ни одна подобная установка так и не заработала вблизи военных объектов СССР. Опыт США показал, что передвижные АЭС опасны и ненадежны.

— У них была целая серия микроАЭС для военных баз. Американские военные все же от них отказались. На одной из них даже была авария со смертельным исходом.

Также они не обеспечивали бесперебойную выдачу электроэнергии. Они часто отключались, поскольку срабатывали предохранители. Выстроить систему защиты по-другому было никак, ведь объект опасный, продолжает эксперт.

Для современной Беларуси такая вещь просто бесполезна. Ведь страна компактная. Если нужно обеспечить какой-то объект электроэнергией, то намного проще и дешевле проложить линии электропередач.

— У них крыша съехала от того, что Путин пообещал Беларуси ядерное оружие выдать? Они хотят где их использовать? В белорусских болотах для снабжения российской ядерной базы электроэнергией?

Не вижу места для такой станции в Беларуси. В сибирских просторах — да. Там вполне есть места, где нет доступа к сетевой электроэнергии. Если заказчик — Министерство обороны России, то пускай наступают на те же грабли, на которые наступило Министерство обороны США, — продолжает Ожаровский.

При чем здесь репрессии?

По мнению эксперта, в Беларуси проще протолкнуть исполнение любой ядерной программы.

фото: press-club.pro

— Чтобы создавать такой объект в России, они должны были бы проходить процедуру общественных обсуждений. То есть опубликовать оценку воздействия на окружающую среду, как-то ее обсудить с общественностью.

В Беларуси старейшую экологическую организацию «Экодом», которая могла бы вступить в дискуссию, ликвидировали и признали экстремистским формированием.

— В таких условиях Беларусь сейчас слабое звено. Любой атомный проект просто пройдет по причине отсутствия оппонентов, настоящего обсуждения. А это дополнительная опасность. Ведь Беларусь не смогла даже большую, обычную атомную станцию построить, не нарушив ООНовскую конвенцию, — продолжает Андрей Ожаровский.

Проект мини-АЭС не публиковался, поэтому и обсуждать, насколько это может быть небезопасно, невозможно. Гусаков даже не рассказал, какой будет мощность.

— Если даже мощность не указана, совершенно ничего непонятно. В любом случае скажу, что дизель-генератор будет надежнее, — подчеркивает физик.

Больше деятельности — больше денег

По словам Гусакова, чертежи мини-АЭС у белорусов есть со времен СССР. На них вряд ли стоит рассчитывать. Однако это не так важно, когда под проект можно получить деньги.

Институт ядерной энергетики в Соснах, где во времена СССР пытались сделать мини-АЭС / TUT.by

— У них есть чертежи. Мне как инженеру понятно, что это означает, что на практике ничего опробовано не было. Может ли Курчатовский институт участвовать в создании каких-то новых типов реакторов? Конечно, может. Но за государственные деньги. В России государственная корпорация по атомной энергии крайне заинтересована в том, чтобы финансовые потоки шли в ее карманы. Они готовы работать над любым заказом.

По мнению Ожаровского, больше похоже на то, что атомщики пытаются доказать свою нужность, как и во всем мире. Поэтому пытаются возродить запылившиеся «уникальные изобретения».

— Я читаю эту новость так: белорусские атомщики попросили институт Курчатова [сотрудничать]. Он возглавляется человеком по фамилии Ковальчук, у которого есть брат [бизнесмен Юрий Ковальчук. — «Еврорадио»], который ну в очень хороших отношениях, по сведениям прессы, с президентом Путиным. Это значит, что он имеет доступ к деньгам налогоплательщиков для того, чтобы те самые финансовые потоки получать на разработку никому не нужной дряни, — заключает Андрей Ожаровский.

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