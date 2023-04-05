Крупный российский чиновник набросился на Путина 2 5.04.2023, 8:43

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Уничижительное для главы Кремля сравнение прозвучало в эфире пропагандисткой передачи.

Российские пропагандисты уже начали открыто заявлять, что Владимир Путин убивает Россию. Они считают, что скоро наступит конец его режима.

Об этом заявил президент института региональных проектов и законодательства, депутат городского округа Долгопрудный Московской области Борис Надеждин в одной из пропагандистских программ, информирует «24 канал».

Он считает, что Путин – это зловещая калька с правления Николая I.

«Я чем больше смотрю на Путина, я понимаю, что это какая-то зловещая калька с правления Николая I, просто ужасное количество совпадений», – заявил Надеждин.

Он напомнил, что в 1825 году Николай I случайно стал царем, и с русским диктатором такая же история.

Надеждин считает, что Николай I не должен был стать царем – там целая очередь была перед ним.

«А кончилось все вот чем: Николай I уверовал в то, что если мы в 1812 году победили, значит мы и здесь всех победим, повел антиевропейский курс и нарвался, вы не поверите, на Крымскую войну, в ходе которой Россия оказалась одна против Европы и еще и Османской империи. Результат известен, да? Одна хорошая новость — после того, как он ушел, следующий царь отменил крепостное право, сделал независимый суд и прочее», – подчеркнул пропагандист.

Однако Надеждин верит, что это все продлится недолго и скоро режим Путина закончится.

«Я верю, что недолго все это продлится, что этот режим закончится и все», – подчеркнул пропагандист.

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