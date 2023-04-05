Британия заблокировала выступление Львовой-Беловой в Совбезе ООН словами «Пусть говорит в Гааге» 4 5.04.2023, 8:49

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Решение вызвало бурную реакцию в РФ.

В среду уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова, объявленная в розыск Международным уголовным судом в Гааге вместе с самим Владимиром Путиным, должна выступить на заседании Совета Безопасности ООН, где в этом месяце председательствует Россия. Именно российская делегация организовала неформальное заседание на тему «эвакуации детей из зоны конфликта» и пригласила Львову-Белову.

Однако Великобритания настояла на том, чтобы никакой видеотрансляции этого заседания не было, сообщила британская делегация в твиттер-аккаунте.

Британский посол также отказалась присутствовать на этом заседании лично. «Если госпожа Львова-Белова хочет рассказать о своих действиях, она может сделать это в Гааге», — заявила британская миссия.

Как отмечает New York Times, блокировка трансляции означает, что никакая видеозапись не будет сохранена на сайте ООН и постфактум. Для трансляции требуется согласие всех 15 членов Совета Безопасности, постоянных или временных, и возражения бывают редко. Впрочем, по данным газеты, в прошлом месяце Китай подобным образом заблокировал трансляцию заседания, посвященного нарушениям прав человека в Северной Корее.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский написал в твиттере, что Россия организует альтернативную трансляцию выступления Львовой-Беловой.

Также он пригрозил, что Россия будет рассматривать этот случай как прецедент, чтобы блокировать трансляции обсуждений, инициированных западными странами.

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