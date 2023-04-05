У Скабеевой случился приступ после прогноза российского полковника о наступлении ВСУ 1 5.04.2023, 9:02

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Беги, Оля, беги!

Украинское контрнаступление сильно пугает не только российских солдат, но и пропаганду. В эфире российского ток-шоу «60 минут» с Ольгой Скабеевой призвали готовиться к худшему.

Отрывок скандальной передачи доступен на Telegram-канале «Украина 365».

Печальный прогноз по поводу контрнаступления выдал российский полковник запаса, военный обозреватель Михаил Ходаренок.

Он призвал не питать надежды, что у западных союзников Украины закончатся боеприпасы. Вместо этого, он советует согражданам активно готовиться к наступлению ВСУ, которое, заверил он, будет мощным.

«А что касается предстоящего украинского контрнаступления, о котором говорится так много в последнее время… Ну что тут сказать? Во-первых, значительная часть экспертного сообщества склонна эту проблему сводить к «Леопардам»... На самом деле, все гораздо сложнее… Основной объем огневых задач в предстоящей наступательной операции будут решаться за счет ракетных войск и артиллерии, то есть, «Хаймарсов», М142, М270… По всей видимости, они приготовили их уже немало, почему-то мне так кажется», - рассказал Ходаренок.

Он добавил, что в первые сутки контрнаступление ВСУ сделают российским войскам очень «горячо», попытаются их парализовать ударами на глубине до 150 км и более. Целями, в первую очередь, станут командные пункты, узлы связи, склады, линии связи.

«Все, чтобы вызвать потерю управления войсками. И элемент паники (привнести), чтобы казалось, что части и соединения ВСУ уже везде. Одновременно я не исключаю удар по объектам в нашем глубоком тылу, в Центральной России. Я это рассказываю не для того, чтобы нагонять страсти. Надо готовиться. Противник хитер и инициативен», - заявил российский полковник.

Его рассказ испортил настроение ведущей Ольге Скабеевой. Она признала, что крайне взволнована уверенностью Украины в успехе будущей весенней операции.

«Они так агрессивно и нарочито анонсируют свое контрнаступлению, как будто к нему изрядно готовы», - жаловалась пропагандистка.

Такая нервозность пропагандисткой машины Кремля порадовала российского политолога Андрея Пионтковского. Комментируя видео, он написал в Telegram: «Посмотрите с какими рожами они все слушают приговор Ходаренка. Беги, Оля, беги!».

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