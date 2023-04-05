Трамп впервые отреагировал на выдвинутые ему обвинения 5.04.2023, 9:17

ДОНАЛЬД ТРАМП

фото: EPA

Экс-президент США выступил с речью в своем имении во Флориде.

Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на предъявленные прокурорами Нью-Йорка обвинения. Он заявил, что на самом деле не делал ничего незаконного.

Об этом сообщает CNN.

Дональд Трамп, комментируя обвинения, которые он, конечно, отвергает, анонсировал выступление во Флориде в своем владении Мар-а-Лаго около 4:15 по Минску.

Реакция Трампа

Дональд Трамп впервые в своей соцсети отреагировал на предъявленные ему в суде Нью-Йорка обвинения. Он заявил, что суд якобы тратит 200 тысяч долларов на рассмотрение дела о выплате 130 тысяч с его стороны. Не обошлось без оскорблений в сторону Сторми Даниэлс. Трамп назвал ее лицо «лошадиным». Дело же он считает необоснованным.

«Многих это слушание шокировало тем, что у них не было «сюрпризов», а значит и дела. Практически каждый юрисконсульт сказал, что здесь нет дела. Ничего противозаконного не было», – написал Трамп.

По дороге к своему владению Трамп уже успел пообщаться со своими поклонниками и назвал обвинения фальшивыми и выразил уверенность, что ему удастся победить в этом деле.

Выступление Трампа в имении Мар-а-Лаго во Флориде

По своему прибытию во Флориду Дональд Трамп выступил с речью, транслируемой в прямом эфире. Во время нее он заявил, что обвинение против него является «вмешательством в выборы».

В своей пафосной речи экс-лидер США отметил, что «никогда не думал, что нечто подобное может произойти в Америке».

«Единственное преступление, которое я совершил, – это бесстрашно защищал нашу нацию от тех, кто стремится ее уничтожить», – без тени смущения добавил он.

Трамп также упомянул о президентских выборах 2020 года, нынешнем президенте Джо Байдене и в присущей ему манере сказал, что «страна катится в ад». Байдена он обвинил в частности в шагах, якобы приближающих Третью мировую и в выводе войск из Афганистана.

Вспомнил в своем выступлении Трамп и Украину. Он отметил, что эскалации конфликта России и Украины не было бы, будь он президентом, а «все эти жизни могли бы быть спасены, все эти прекрасные города продолжали бы существовать».

Что происходило в зале суда, когда Трампу предъявляли обвинения

В зале суда Дональд Трамп заявил судье, что знает свои права и не соглашается с обвинениями в свою сторону. В большинстве своем бывший президент США молчал и кивал в ответ на слова судьи и говорил шепотом со своим адвокатом.

Адвокаты Трампа пытались убедить судью, чтобы на следующие слушания экс-президент США мог не появляться, аргументируя это тем, что приезд политика в Нью-Йорк обходится городу дорого. Однако суд пока не согласился на это и исключает просьбы адвокатов, аргументируя это тем, что все подозреваемые любого ранга должны являться в суд.

Прокуроры заявили, что у Трампа также взяли отпечатки пальцев. Защита получила копию письма с отпечатками пальцев Трампа во время процесса.

Из зала суда появились не только фотографии, но и графические изображения. К примеру, скетч-художница Джейн Розенберг изобразила на картине Трампа и его адвокатов.

Эскиз Кристина Корнелла

Художник-этюдник Кристин Корнелл также проиллюстрировал заседание в Нью-Йорке.

Эскиз Кристина Корнелла

Художница-этюдница Элизабет Уильямс задокументировала момент, когда секретарь суда зачитывает обвинения.

Эскиз Кристина Корнелла

Напомним, что Дональда Трампа обвиняют в том, что перед выборами 2016 года он через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним десятью годами ранее. Трамп и его адвокат оформили это как плату за юридические услуги, а это в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и наказывается в уголовном порядке.

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