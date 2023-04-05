Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Польшу 5.04.2023, 9:21

Встреча с Анджеем Дудой начнется в 11.00.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 5 апреля, приехал в Польшу. Он скоро встретится с польским коллегой Анджеем Дудой.

Об этом сообщает RMF FM.

«Президент Украины Владимир Зеленский уже находится в Польше. Сегодня украинский лидер будет разговаривать тет-а-тет с президентом Анджеем Дудой», - передает корреспондент радиостанции.

Указано, что в 11.00 по местному времени президент Анджей Дуда официально поприветствует Зеленского в президентском дворце, где начнется марафон политических консультаций: между главами государств, делегациями, а также министрами в рамках межправительственных консультаций.

Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский совершает свой первый официальный визит в Польшу с начала полномасштабной войны. Хотя он уже бывал в стране за это период транзитом во время международных поездок, но это не имело статуса официального визита.

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