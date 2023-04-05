Лукашенко вызвали «на ковер» в Москву: что ждет диктатора в Кремле 3 5.04.2023, 9:25

3,882

Эксперты ISW раскрыли детали поездки.

Сегодня, 5 апреля, Лукашенко прибудет в Москву, где пробудет до завтра. Аналитики из Института изучения войны не сомневаются, что Путин будет принуждать белорусского диктатора к дальнейшим шагам по интеграции в «союзное государство».

Известно, что сегодня пройдет встреча между Путиным и Лукашенко, а уже завтра состоится заседание «высшего госсовета союзного государства», информирует ISW.

Будет рассмотрен вопрос реализации программы из 28 пунктов, которые планировали реализовать в период с 2021 по 2023 годы.

Не исключено, что Минск и Москва обсудят вопрос обмена данными разведки.

Накануне столицу Беларуси посетил глава СВР Сергей Нарышкин. Кремль может оказать давление на Беларусь для получения дополнительных интеграционных уступок под предлогом защиты «союзного государства» от предполагаемых западных военных и/или террористических угроз.

Тем временем Москва и дальше пытается запугать Запад ядерным оружием. Накануне глава МО РФ Шойгу обосновал решение Москвы разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие.

Он прямо сказал, что это ответ Западу, который до сих пор поставляет Украине вооружение. На территории Беларуси будут как «Искандеры-М», так и боевая авиация, способная нанести ядерный удар.

Усиленная риторика Шойгу о ядерном шантаже совпадает со вступлением Финляндии в НАТО и новым пакетом помощи США Украине.

ISW по-прежнему считает, что риск ядерной эскалации остается чрезвычайно низким, а развертывание Россией тактического ядерного оружия в Беларуси вряд ли повлияет на реалии боевых действий в Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».