Кадыров и сундук с золотом на 500 миллионов 2 Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ»

5.04.2023, 9:29

2,562

Раскрыта тайна покойного российского банкира.

Седьмого апреля будет 40 дней со дня смерти банкира Петра Чувилина - человека, знавшего многие финансовые тайны чиновников и представителей спецслужб.

У «ВЧК-ОГПУ» истекло обещание Чувилину о молчании и настало время многие из этих тайн опубликовать.

Для начала мы расскажем для каких действующих чиновников Чувилин собирал деньги с других банкиров. Кто из Кремля организовывал для клиентуры Чувилина грамоты, медали и т.д. от президента. Как Чувилин с другими банкирами покупал места в Госдуме. Как Чувилину приставили самого опасного и кровавого киллера. И, конечно, опубликуем документы, проливающие свет на то, чьи деньги отмывал Чувилин.

Пока же другая история от Чувилина.

Как известно, в свое время Чувилин контролировал ЗАТО-банк, который фактически стал расчетным банком, как в целом Чечни, так и всех ее самых видных представителей. Приходилось работать с огромным объемом наличности в самых разных валбтах (на фото). Как то осенью 2010 года Чувилину поступила отмашка на 500 млн рублей приобрести у Сбербанка золотые слитки и золотые инвестиционные монеты. Деньги для этого (опять же наличными) поступили от разных бизнесменов. Задание было необычным тем, что одновременно надо было приобрести огромный и крайне крепкий сундук, способный выдержать такое количество золота. Приобретением золота занимался «правая рука» Чувилина Агустин Моралес-Эскомильи (сейчас находится под стражей), а приобретения укладывали как раз в этот сундук (на фото).

Сначала слитки, а потом сверху все засыпали монетами. Конечно, и Чувилина, и Моралеса мучил вопрос для чего делаются все эти странные сделки и манипуляции. Когда сундук с золотом был готов, банкиры узнали для чего он предназначался.

Как оказалось Руслан Байсаров, Адам Делимханов, Сулейман Геремеев и Бекхан Таймасханов придумали традицию, каждый год 5 октября в день рождения Рамзана Кадырова дарить ему сундук, набитый золотом на 500 млн рублей.

Чувилин говорил ВЧК-ОГПУ, что он лично знает о пяти таких подаренных сундуках на дни рождения Кадырова. Но по прикидкам банкира, в реальности подобный подарок могли делать на протяжении 10 лет. Таким образом, Кадыров мог получить 10 сундуков с золотом на 5 млрд рублей.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».