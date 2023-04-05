Семейная ракета: на аукцион выставлен самый быстрый минивэн в мире 5.04.2023, 9:36

Всего выпущено только 200 таких автомобилей.

В США на аукцион MB Maket выставили Mercedes-Benz R63 AMG 2007 года. Это одна из самых редких и необычных моделей в истории немецкой марки. Об авто рассказали на сайте аукциона.

Роскошный минивэн Mercedes-Benz R-Class выпускали с 2006 по 2017 годы, однако его заряженный вариант R63 AMG был доступен только в 2007 году. Всего собрали лишь 200 таких авто и теперь за ними охотятся коллекционеры.

Главное отличие Mercedes R63 AMG прячется под капотом – его оснастили 6,2-литровым V8 на 510 л. с. и 630 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с, а максимальная скорость может быть ограничена на 250 или 275 км/ч. Это до сих пор самый быстрый минивэн в мире.

Mercedes R63 AMG получил 7-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод. Также установлены пневмоподвеска и улучшенные тормоза.

Отличить заряженную версию от стандартного Mercedes R-Class можно по скромному обвесу и особым 20-дюймовым дискам. Сзади видны четыре выхлопных трубы.

Mercedes-Benz R63 AMG, Mercedes R63 AMG, Mercedes-Benz R-Class, Mercedes R-Class, самый быстрый минивэн

В салоне изменения сводятся к особой отделке. Минивэн является шестиместным – на втором ряду установлены два отдельных кресла. Пробег авто составляет 231,7 тыс. км.

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