Сколько белорусов купило недвижимость в Польше? 5.04.2023, 9:44

3,528

МВД Польши опубликовало последние данные.

Среди иностранцев, которые покупают польскую недвижимость, есть представители нескольких стран, но большинство из них граждане Украины. Об этом рассказал портал gazeta.pl.

Министерство внутренних дел и администрации опубликовало последние данные про покупку недвижимости в Польше иностранцами. С января по 14 ноября 2022 года таких сделок на польском рынке было 9 900.

Самой многочисленной группой покупателей жилья в Польше среди иностранцев стали граждане Украины. Они купили 4 275 объектов недвижимости. Немцы занимают второе место среди покупателей — 1 118.

А на третьем месте расположились граждане Беларуси, которые за 2022 год купили 889 объектов недвижимости в Польше.

В Польше продолжают покупать жильё и граждане России. В 2022 году они купили 276 объектов. Следующими в списке иностранных покупателей оказались шведы (239 объектов недвижимости), французы, итальянцы, англичане, нидерландцы, австрийцы, испанцы, американцы, индийцы и израильтяне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».