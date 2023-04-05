Альянс наступает на Кремль 1 5.04.2023, 9:47

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фото: getty images

Нравится не нравится, а НАТО приближается.

Во вторник, 4 апреля в Брюсселе прошло заседание глав МИД стран НАТО, на котором Финляндию официально приняли в Североатлантический альянс. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием назвал вступление Финляндии историческим. Он также отметил, что процедура ратификации членства этой скандинавской страны в НАТО стала самой быстрой в истории альянса.

Каким был путь Финляндии в НАТО и что это значит для Украины, России и всего мира, пишет «Апостроф»

«Финляндия теперь в НАТО. Поздравляем! С сегодняшнего дня альянс состоит из 31 страны», - первым поздравил финнов премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Позже к нему присоединились многие европейские и мировые лидеры, в том числе и Владимир Зеленский. А ведь еще год назад трудно было представить, что у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе будет развиваться флаг Финляндии. Да и до прошлого года эта страна не стремилась вступать в Североатлантический альянс.

Финляндия сохраняла нейтралитет с 1948 года, после того как она подписала с СССР Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. С середины 1990-х страна начала активно развивать сотрудничество с Североатлантическим блоком в целом и с отдельными членами альянса, но о полноценной интеграции речь не шла. Интересно, что еще в январе 2022 года за вступление в НАТО высказывались лишь 28% финнов.

Все изменилось после 24 февраля 2022 года. Российская полномасштабная агрессия России против Украины заставила Финляндию в мае подать заявку на вступление в НАТО.

Синхронно с Финляндией вступить в НАТО также рассчитывала и Швеция. Однако одобрение ее заявки заблокировала Турция. И тогда финны решили Швецию не ждать, а идти в Альянс самостоятельно. На это у них ушло меньше года.

«Вступление Финляндии в НАТО стало ответом на агрессивную внешнюю политику России, - говорит в комментарии «Апострофу» эксперт по внешней политике Центра Разумкова Михаил Пашков. - Это действительно большое геополитическое событие, которое окажет влияние на безопасность в Европе».

Членство Финляндии в Североатлантическом блоке увеличивает общую границу стран НАТО с Россией более чем вдвое.

До вступления этой страны в НАТО суммарная протяженность сухопутных границ РФ со странами альянса (Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей и Норвегией) составляла около 1260 километров. Протяженность границы Финляндии с Россией - более 1270 км.

«Путин оказался великим стратегом, - сказал в комментарии «Апострофу» политолог Виталий Кулик, - Одной из целей развязывания войны против Украины он называл «предотвращение расширения НАТО на восток». Ну, предотвратил. Все произошло с точностью до наоборот».

Вой на болотах

Не успели Суоми стать членом Альянса, как официальным заявлением разразилось МИД страны-агрессора. Оно состоит в основном из оскорблений и угроз.

Мол, РФ будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз национальной безопасности, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО. Попутно ведомство Лаврова попыталось унизить финнов, заявив, что теперь они «отказались от своей самоидентичности и какой-либо самостоятельности, утратив свой особый голос в международных делах».

Ну и, конечно же, «ты мне больше не дружок». И теперь отношения российско-финские ухудшатся.

«Если бы Россия хотела предотвратить вступление Финляндии в НАТО, она бы предприняла определенные шаги, выступила бы с какими-то инициативами, выгодными и Финляндии, и Альянсу. Тем более, что время для этого было. Но из Кремля звучали только ультиматумы», - отметил Виталий Кулик.

«На болотах по поводу Финляндии началась истерика, - говорит Михаил Пашков. - И ее признаки в том, что Россия заявила о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. Ничего другого придумать не могли».

Дальше Лаврова зашел пресс-секретарь путина Дмитрий Песков. Он добавил, что «ситуация с Финляндией, конечно, коренным образом отличается от ситуации с Украиной».

«Во-первых, Финляндия никогда не становилась «Антироссией», и с Финляндией у нас не было споров», — соврал Песков.

Забыл, видимо, Песков, что по результатам советско-финской войны (1939-1940 гг) Советский Союз отобрал около 40 тысяч кв км финских территорий. Финляндия лишилась трех городов - Выборга, Сортавалы, и Кексгольма, двух крупнейших поселков (Лахденпохья и Койвисто) и нескольких сотен сел. На присоединенной к СССР территории насчитывалось 227 больших и малых предприятий, в том числе крупнейший целлюлозный комплекс, 19 электростанций. Эти территории были отвоеваны Финляндией в июне-сентябре 1941 года в ходе Второй мировой войны, но потом по условиям Московского перемирия в сентябре 1944 года они снова отошли к СССР.

«Этот бред Пескова вызывает смех. Но слова путинского пресс-секретаря направлены прежде всего на население России, я бы сказал на тех дебилов, которые там еще остаются, поскольку думающие россияне знают, что это вранье», - говорит Михаил Пашков.

«К словам Пескова нельзя относиться серьезно, - отмечает и политолог Виталий Кулик. - У Финляндии с Россией были территориальные споры и они никуда не исчезли. Я думаю, что после распада России Финляндия будет претендовать на некоторые территории в том числе и Карелию».

И да - Финляндия за прошедший год очень быстро стала «Антироссией».

«Если до российской агрессии финны высказывались против вступления страны в НАТО, то за несколько месяцев они консолидировались и поняли, что от такого соседа нужно защищаться. Разве это не «Антироссия»?, - резюмировал Виталий Кулик.

Что в итоге

Вступление Финляндии в НАТО дает импульс и другим странам сделать то же самое.

«От вступления Финляндии в Альянс выиграет не только сама Суоми, но и НАТО, - считает Виталий Кулик. - Финляндия спрячется под мощным «зонтиком». Страна имеет сильную армию, которая укрепит блок. Ну и блок от этого тоже станет сильнее».

«Нынешнее расширение НАТО объединило в себе несколько процессов, - поясняет Михаил Пашков. - Во-первых, НАТО демонстрирует свою живучесть, попасть в блок стремятся другие страны, которые видят в Альянсе способ себя защитить. Во-вторых, это противостояние цивилизованных стран мира с авторитарными режимами. Безусловно, это противостояние коллективного Запада, как любит говорить Путин, и России».

Будем с нетерпением ожидать, что следующий прорыв случится на следующем саммите НАТО, куда приглашен и президент Украины. Напомним, заявление Украины уже лежит на столе генсека НАТО.

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