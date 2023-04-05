Стало известно, кто демонтировал памятник Гениюш в Зельве 5 5.04.2023, 9:55

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К позорной акции имеет отношение местная исполнительная власть.

«Народная воля» опубликовала фото демонтажа памятника поэтессе Ларисе Гениюш возле православной церкви в Зельве. На нём видно, что бюст с постамента снимали люди в коммунхозовской униформе.

«А коммунальное хозяйство в Зельве (как и везде) подчиняется исполкому, — пишет издание. — Значит, местная исполнительная власть всё же имела отношение к позорной акции».

О том, что памятник Гениюш снесли, стало известно 30 марта. Он был установлен возле церкви с благословения митрополита Филарета и находился там два десятилетия. Кампанию против памятника начала гродненская «инфоспецназовка» и сторонница «русского мира» Ольга Бондарева. Власти Зельвы якобы ей отказали в демонтаже памятника, но при этом его всё же снесли.

Ночной демонтаж

фото: nv-online.info

В Гродненской православной епархии на днях рассказали, что памятник поэтессе Ларисе Гениюш в Зельве был демонтирован и «находится в надёжном месте».

Лариса Гениюш (1910 — 1983) жила в Зельве после освобождения из сталинских лагерей. Режим не сумел её сломать. Гениюш была секретарем Рады БНР, в 1948-м её с мужем, чешских граждан, вывезли в СССР, где осудили как белорусских патриотов.

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