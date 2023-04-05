Снайперы ВСУ ликвидировали за ночь более десятка оккупантов под Бахмутом 2 5.04.2023, 9:59

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Фото: Getty Images

Опубликовано видео «ночной охоты».

Силы Специальных Операций ВСУ продолжают уничтожать врага в районе Бахмута. Военные показали ночную работу снайперов.

Об этом сообщает пресс-служба ССО в Telegram.

Снайперы показали, как «охотятся» ночью на российских оккупантов, пытающихся штурмовать позиции ВСУ.

«В ночное время суток, враг пытается продвигаться и штурмовать позиции Сил обороны на указанном направлении. Наши воины постоянно ведут наблюдение, обнаруживают и уничтожают живую силу противника с разных дистанций и разным калибром», - говорится в сообщении.

Защитники добавляют, что в течение нескольких последних дней снайперские пары ССО в районе Бахмута уничтожили более 10 оккупантов.

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