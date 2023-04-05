На росТВ обвинили Рогачевский завод в добавлении примесей в сгущенку 15 5.04.2023, 10:07

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Предприятие несогласно.

На днях по НТВ показали передачу, в которой сравнивали сгущенное молоко разных производителей. Кроме российских предприятий, была представлена продукция Рогачевского МКК. Результаты были вполне предсказуемы — если бы не лишний ингредиент, который, по словам авторов, найден в белорусском молоке. Его нашли и у других производителей, но неужели в знаменитую сгущенку стали добавлять что-то кроме молока и сахара, задается вопросом Onliner.

Механизм исследования традиционный. Берутся несколько образцов продукта от разных производителей, проводятся исследования в лаборатории Роскачества. На этот раз в сгущенном молоке у кого-то нашли заменитель жира, у кого-то загуститель, у кого-то микрочастицы соломы и шерсти, у кого-то кишечную палочку — но не у рогачевской сгущенки.

Странности начались при проверке на содержание консервантов, ведущий сообщил, что у всех производителей, кроме одного, обнаружены аскорбиновая либо сорбиновая кислота. Которые, по его мнению, использованы в качестве консерванта. Поэтому рекомендовать эти продукты он не может.

Примечательно, что процентное содержание аскорбиновой кислоты не указано. Протоколов исследований, где было бы больше конкретики, на сайте найти не удалось. На упаковке никакой аскорбиновой кислоты не указано.

На предприятии категорически отрицают посторонние добавки. Объяснить, что происходит, попросили главного технолога предприятия Екатерину Иванову.

— Для начала: наше предприятие не закупает аскорбиновую кислоту. Ее у нас просто нет — не фигурирует в финансовых документах, ни в одном нашем продукте не используется физически. Откуда взялась в результатах исследований? Как мы помним, аскорбиновая кислота — это витамин C. Дело в том, что он (наряду, кстати, с другими витаминами) в естественном виде содержится в молоке. Возможно, эту аскорбиновую кислоту и обнаружили при исследовании — но мы не видим процентное содержание. По нормативам для обычного цельного молока это 1,3 миллиграмма на 100 миллилитров. В любом случае мы держим марку и ничего лишнего в наше сгущенное молоко не добавляем.

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