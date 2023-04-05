Пентагон: Украина способна перейти к новой фазе войны 5.04.2023, 10:09

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Точкой отсчета станет Бахмут.

Военное руководство Соединенных Штатов Америки понимает стратегию ВСУ в Бахмуте. Украинские войска действуют надежно, российские оккупанты остаются на захваченных позициях. Силы обороны Украины располагают возможностями для перехода к следующей фазе войны. Об этом заявили в Минобороны США.

Как сообщили в Пентагоне, ведомство находится в постоянном контакте с военным командованием Украины, ВСУ и политическим руководством по вопросу ситуации в Бахмуте и понимает стратегию, которой придерживается украинская армия.

«Мы абсолютно точно наблюдаем опустошительные потери в живой силе, которые переживает Россия, когда силы Вагнера, по сути, брошены в мясорубку, а российские войска зафиксированы на позициях из-за надежной украинской обороны», - сказал представитель американского Минобороны.

Также он добавил, что у сил обороны Украины есть нужные войскам вооружения и возможности для перехода к новой фазе войны.

«И поэтому, безусловно, мы понимаем стратегию Украины. И мы абсолютно уверены, что у них действительно есть оборудование, в котором они нуждаются. И поскольку мы помогаем им выставить недавно обученные войска, у них действительно есть возможности, чтобы быть в состоянии перейти к следующей фазе на поле боя», - подчеркнули в Пентагоне.

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