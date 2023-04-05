Как за год изменились цены на автотовары 5.04.2023, 10:12

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иллюстративное фото

С полок магазинов пропала продукция некоторых брендов.

В марте – апреле 2022 года мы активно отслеживали стоимость моторного масла, антифризов, лампочек и прочих постоянно необходимых автомобилистам товаров. Прошел год – настало время сравнить, как изменились цены за это время, пишет журналист abw.by Андрей Ахрем.

Масло

Начнем с моторного масла, ценники на которое в марте прошлого года активно росли, а многие автовладельцы закупались им впрок. Даже я тогда не удержался и купил масло на две замены: сначала весной на АЗС «Белоруснефть» четыре «литрушки» Lukoil Luxe 5W-30, обошедшиеся в 70 руб., затем летом четырехлитровую канистру за 76,5 руб. в одном из гипермаркетов.

Сегодня литр Luxe 5W-30 в сети АЗС Lukoil стоит 22,74 рубля. 26,04 руб. – стоимость аналогичной емкости на АЗС «Белоруснефть», где в прошлом году она продавалась за 17,59, а вот четыре литра там же обойдутся в 105,95 рубля. При этом на "родных" заправках четырехлитровая канистра Luxe 5W-30 стоит 74,67 руб. – совсем другое дело.

Для сравнения: в «Гиппо» литр все того же «Лукойла» 5W-30 обойдется в 24,89, год назад его цена там же составляла 20,99 рубля.

Более дорогое масло Genesis Armortech FD 5W-30 в марте 2022 года на АЗС Lukoil стоило 106 руб. 88 коп. за четырехлитровую канистру, в августе – 156 рублей. Сегодня его цена там же составляет 103,83. По современным меркам это хорошее предложение. Ну а «литрушки» продают по 31,79 руб., тогда как в августе они стоили 48,79.

Вернемся в «Гиппо». За год ассортимент здесь стал заметно шире, хотя масла топовых брендов в наличии, понятное дело, нет. Как нет и Xado. Но уже летом появились Mercury и Onzoil, которые сегодня можно найти на полках, наверное, любого гипермаркета. Также к ним добавились Wolf и Champion. Rolf теперь вместо солидных металлических емкостей разливают в обычные пластиковые канистры, но в таком виде он продавался уже летом.

Интересная метаморфоза произошла с ценами на масло «Газпромнефть». Год назад литр «полусинтетики» Super 10W-40 продавали здесь по 14 руб., в конце лета он же стоил 20,99, а сегодня на ценнике значатся 11 рублей 1 копейка.

Литр «синтетики» Mercury Ultra 5W-40 в «Гиппо» стоит 15,34 рубля. Такое же масло, но уже в синей канистре в Green продают за 15,42. При этом 15,19 руб. оно стоило в августе 2022 года, а в прошлом марте мы фиксировали на него цену 12 рублей 19 копеек.

В целом масляный ассортимент Green в Шабанах расширился по сравнению с мартом и августом прошлого года. Появилось Idemitsu, которое, кстати, пропало в «Гиппо», а также вездесущий Onzoil. И конечно, в глаза бросается Comma, пускай ее ассортимент и невелик.

Ценник пятилитровой канистры Idemitsu 5W-30 SN – 131,94 рубля. В августе оно стоило 149,99 в «Гиппо» и 152,04 в «Короне».

Антифриз

Цены на антифриз мы фиксировали в начале апреля 2022 года. Начнем с красного Onzoil G12. Год назад он стоил 8,89 и 10,84 руб. за литр на зеленых АЗС и «Лукойл» соответственно. В «Гиппо» и Green его цена составляла 8,99, а сегодня он подорожал там на полтора рубля, до 10,49. Актуальная стоимость этого же антифриза на упомянутых выше заправках – 9,99 и 14,02 рубля. Ну а самая выгодная цена в Green – 8,89.

Красный антифриз G12 российской компании Lukoil в прошлом году на одноименных АЗС стоил 10 руб. 61 коп., сегодня его ценник там составляет 14 рублей.

Еще одна распространенная охлаждающая жидкость – Nordtec. Все тот же G12 в апреле 2022-го стоил одинаково в Green и «Гиппо» – 7,79 руб. за литр. И если в Green цена не изменилась по сей день, то в «Гиппо» теперь дешевле на 17 копеек.

Впрочем, ассортимент гипермаркетов не ограничивается лишь упомянутыми антифризами. В наличии есть Sibiria, Sintec, Green Stream, а также более дорогие Felix, Rolf и Kraft.

Лампы

Цены на лампы Н7 сравним на АЗС «Белоруснефть» и в «Гиппо». Год назад в интернет-витрине крупнейшей белорусской сети автозаправок было представлено только три варианта ламп Н7. Сегодня их уже восемь, но ровно половина из них на 24 В.

Самые дешевые китайские Belsvet в блистере в прошлом апреле стоили 9,09 руб. за штуку, сегодня они есть в наличии только на считаных заправках по цене от 7,54 до 9,83 рубля. За 7,63 представлена та же самая лампочка в картонной коробке, но ее можно купить лишь на одной АЗС в Острино Гродненской области.

Bosch H7 Pure Light стоит 9,3 руб. против 12,99 год назад, но во всей сети осталось три лампы, все на АЗС у пункта пропуска «Каменный Лог».

Малоизвестная лампочка Ring – вот что можно купить едва ли не на любой заправке зеленой сети. Цены – от 14,52, в Минске – 15,07 рубля.

В «Гиппо» в прошлом году были представлены лампы Н7 Autostandart Standart, которые стоили тогда 12,59 руб. за штуку. Сегодня эти лампочки подорожали до 15,06.

Пара Autostandart Palladium, упаковка которой обещает нам на 50% большую яркость, чем у обычных ламп, сегодня стоит 37,53 руб., тогда как год назад ее продавали за 27,49. Autostandart Super White с эффектом ксенона продают по 48,42 руб. за 2 штуки.

Появились в «Гиппо» и некие Silver Star и Extra Vision с якобы увеличенной на 34 и 45% яркостью и цветовой температурой 3500 и 3300 кельвинов соответственно. Стоят 40,67 и 43,93 руб. за пару. Также в наличии Bosch Xenon Blue по 30,79 за штуку.

Автохимия

Наличие и стоимость различной автохимии мы изучали в конце апреля прошлого года. Очиститель дисков Grass Disk тогда стоил 8 руб. в «Материке», 8,59 – в Green, 12,79 – в «Гиппо». Сегодня его цена в Green – 7,99 руб. по акции (без нее 9,99), в «Гиппо» – 9,89 рубля.

Очиститель следов насекомых Grass Mosquitos Cleaner в прошлом году нам удалось найти в «Материке», где он стоил 8 руб. 30 коп. за 600 мл. Сегодня средство снова продается во многих гипермаркетах. В «Гиппо» оно стоит 7,89 руб., в Green – 8,59, причем за литр, но в обычной бутылке без триггера. Если вы уже покупали аналогичное средство в емкости с распылителем и она у вас осталась, можно просто перелить — и дешевле, и мусора меньше.

Felix Black Tire – единственный чернитель шин из рассматриваемых год назад, который удалось найти на полках магазинов. Сегодня в Green его цена составляет 23 рубля 69 копеек. В прошлом апреле он стоил 20,99 в сети «Гиппо». Напоминаем, что с тем же успехом работает более дешевая силиконовая смазка.

Обращает на себя внимание также факт исчезновения со стеллажей магазинов некоторых брендов. На фоне присутствия на полках широкого ассортимента того же Grass странным выглядит полное отсутствие не менее распространенной ранее продукции Lavr. Впрочем, ее без проблем можно купить в интернет-магазинах.

Вердикт

Как видим, подорожало далеко не все, некоторые товары за год даже подешевели. При этом с полок магазинов за это время успела пропасть продукция некоторых брендов. И если отсутствие импортного масла не удивляет, то исчезновение отдельных марок российской автохимии стало неожиданностью.

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