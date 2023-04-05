Cотрудник КГБ назвал день, когда Путина не будет в живых 4 5.04.2023, 10:20

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фото: ap

Глава Кремля стал токсичным для ключевых лиц в РФ.

Бывший советский разведчик Сергей Жирнов уверенно заявил, что 17 марта 2024 года Путина уже не будет.

Политическая карьера для Путина закончилась 21 февраля 2022 года, когда он признал так называемые «ЛНР» и «ДНР».

С этого момента был запущен механизм распада РФ, развязана полномасштабная война против Украины, и далее диктатор не совершил ни одного правильного шага. Через год Путину будет 70 лет (по некоторым другим версиям – 72), но, скорее всего, 17 марта 2024 его уже не будет в живых.

Такое мнение высказал бывший сотрудник Первого главного управления КГБ Сергей Жирнов в интервью для YouTube-канала Politeka Online.

«Я думаю, что 17 марта 2024 года (день президентских выборов в РФ – ред.) никакого Путина уже не будет. Просто физически его не будет», – сказал эксперт.

Путин стал слишком токсичен для всех (и в первую очередь для российских элит), поэтому очень сомнительно, что он проживет еще год, считает Жирнов.

Его дни сочтены не только в качестве политического деятеля, но и физически.

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