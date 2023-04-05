Белорус Артем Левшунов — в топ-3 главных проспектов драфта НХЛ-2024 5.04.2023, 10:22

Артем Левшунов

фото: ushl.com

Юному таланту всего 17 лет.

Автор авторитетного издания The Athletic Скотт Уилер считает, что у белорусского защитника Артема Левшунова есть реальные шансы быть выбранным в топ-5 драфта НХЛ-2024.

Журналист поставил белоруса на третье место в рейтинге проспектов, сообщает «Прессбол».

«Хоккеисты из Беларуси дважды выбирались в топ-10 на драфте НХЛ, но Левшунов, похоже, имеет реальные шансы стать первым выбором в топ-5. Звездный сезон Левшунова в USHL сравним (на самом деле, более продуктивный) с тем, который провел Оуэн Пауэр в том же возрасте. И хотя Левшунов старше по возрасту среди тех, кто попадает в число кандидатов в 2024 году, так как он родился в октябре 2005 года, однако Пауэр тоже родился в ноябре.

Левшунов соответствует всем параметрам, которые команды ищут в защитниках высокого класса. Он правша с профессиональным телосложением. Он хорошо катается, обладает хорошей подвижностью в четырех направлениях. Хотя он был немного «зеленым» в оборонительном плане, когда приехал в USHL, он быстро прогрессировал и действительно разобрался с этим в этом году. Он умело пасует и владеет шайбой, может с комфортом руководить выходами из своей зоны и входами в чужую зону. Он умело ходит по линии и хорошо контролирует игру. И хотя я бы не сказал, что он пока динамичен в нападении, он хорошо находит пространство и играет уверенно и спокойно. Если приложить еще немного усилий и доработать его игру, у него будет огромный потенциал», — отметил Уилер.

17-летний Левшунов в нынешнем сезоне USHL, который является для него дебютным за океаном, набрал 38 (12+26) очков в 55 матчах при показателе полезности «-8».

Рейтинг проспектов драфта-2024

1. Маклин Селебрини — C («Чикаго Стил», USHL)

2. Коул Айзерман — LW (USNTDP, USHL)

3. Артем Левшунов — RHD («Грин-Бей Гэмблерз», USHL)

4. Иван Демидов — RW (СКА-1946, МХЛ)

5. Арон Кивихирью — LHD (ТПС U20, U20 SM-sarja)

6. Беркли Кэттон — C («Спокан Чифс», OHL)

7. Генри Мьюз — RHD («Оттава 67», OHL)

8. Конста Хелениус — RW («Юкурит», Liiga)

9. Таннер Хоу — LW («Реджайна Пэтс», WHL)

10. Зейн Парех — RHD («Сагино Спирит», OHL)

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