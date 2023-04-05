«Наша разведка хлопает ушами»: Соловьев расстроился из-за наступления ВСУ 2 5.04.2023, 10:31

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Владимир Соловьев

Пропагандист заявил, что украинская армия способна рассечь надвое группировку РФ.

Риторика кремлевской пропаганды резко сменила курс в теме войны против Украины, и это отчетливо видно по Владимиру Соловьеву.

От ура-патриотизма российских пропагандистов уже ничего не осталось, и теперь вместо угроз «взять Киев за 3 дня» и «нанести удар по Европе» они заявляют, что «вторая армия мира» вряд ли выдержит давление ВСУ, сообщает dialog.ua.

«Тревожно... Западники пишут напрямую, что задачей является рассечение нашей группировки наиболее боеспособными частями Украины, которые подготавливали на Западе и вооружили. Они готовы и должны пойти (в контрнаступление - ред.), и вариант - либо рассечь нашу группировку, либо унизительные действия на севере - это, скорее всего, попытка Сватово - Кременная, Луганск, Донецк - вот куда-то. Насколько мы готовы? Выдержим ли?» - задает вопросы грустный Соловьев.

«Нас могут откровенно отправлять не в то направление. Наша разведка хлопает ушами и до сих пор не понимает, где противник сосредоточил основные силы», - отвечает ему эксперт.

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