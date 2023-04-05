«В него вцепились только за то, что украинец и был Signal на телефоне» 2 5.04.2023, 10:36

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Мать о задержанном украинце, который работал в Витебском облисполкоме.

Ирина Шмай живет в Чернигове. Оттуда родом и ее сын Андрей, перебравшийся в 2013 году в Беларусь. Вчера Андрея показали по лукашистскому телеканалу ОНТ как «шпиона» или «агента». «Радыё Свабода» поговорила с его матерью.

Андрея Шмая задержали еще 19 января. Мать мужчины не знала причин задержания. Он работал в Витебском облисполкоме, был рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений. Как рассказали в пропагандистском фильме, Шмай якобы с сентября регулярно отправлял информацию в Украину через мессенджер «Сигнал».

Сообщения адресовал своему младшему брату Руслану. Тот служит в Черниговском управлении «Север» майором, заместителем командира по оперативным вопросам.

- Какой агент, какой шпион? Что он мог вообще знать, работая обычным рабочим? Я смотрела этот фильм. У меня сложилось ощущение, что Андрей там по бумаге читает «признания». Это просто какая-то подстава. В него вцепились, потому что он украинец, бывший пограничник, и у него брат-военный. Еще и пользовался «Сигналом», - говорит Ирина.

Женщина добавляет, что ее отец был летчиком, сын Руслан действительно служит, он военный. Андрей ранее служил пограничником в пропуска с Беларусью. В Витебск он перебрался, потому что так настаивала его невеста, которая потом стала женой.

- Мой сын Руслан ну не мог ничего говорить, или о чем-то просить Андрея. Ведь зачем нам его подставлять? Мы прекрасно понимали, в какой стране он живет. Напротив, Руслан просил его после 24 февраля 2022 года, чтобы тот выехал из Беларуси. Мы говорили только на бытовые темы, о погоде, о внуках. Ну можно же проследить его маршрут! Это был дом, школа, работа и обратно. Он не с кем не разговаривал, ничего никому не передавал, - говорит мать украинца.

Она добавляет, что для всей семьи задержание Андрея большая трагедия и беда. Сейчас мужчина в СИЗО. Его, как сообщили на ОНТ, обвиняют по статье 358-1 Уголовного кодекса — «агентурная деятельность».

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