У Зеленского раскрыли детали официального визита в Польшу 2 5.04.2023, 10:38

1,568

Названа приоритетная тема приговоров.

Во время сегодняшнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву с польской стороной будет обсужден большой список тем. Но приоритетным является вопрос украинской обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова в эфире телемарафона.

В свою очередь он подтвердил, что президент Украины находится Польше и уже начал вместе с первой леди Еленой Зеленской свой официальный визит.

«Могу сказать, что встретится с президентом Польши, с премьером, будет много других двусторонних и многосторонних встреч», - сказал Никифоров.

По его словам, у Зеленского запланированы также встречи с польским бизнесом, спасателями, волонтерами, с мэрами приграничных с Украиной городов.

«И главное, вечером будет большая речь президента для поляков и украинцев, которые постоянно или временно находятся в Польше. Это действительно первый визит президента в Польшу, потому что раньше через ее территорию мы ехали в другие страны, а именно в Польшу мы едем целенаправленно впервые с начала войны», - заметил Никифоров.

При этом он назвал приоритетную тему, стоящую для украинской стороны сегодня.

«Оборона будет на первом месте, очевидно. Будем говорить об обороне, экономике, трансграничном движении, в частности железнодорожном сообщении, расширении возможностей для перехода границы. Будем много говорить об экономике, как на государственном уровне, так и будет встрече с бизнесом. Будем говорить о наших европейских делах, санкциях. Большой список тем», - резюмировал Никифоров.

Напомним, ранее в польских СМИ уже сообщили о приезде Владимира Зеленского в Варшаву.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».