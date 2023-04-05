В Гомель прилетело еще два транспортных самолета Ан-124 ВКС РФ 5.04.2023, 10:48

Готовится ракетный обстрел Украины?

В Беларуси 4 апреля наблюдалась военная авиационная активность на аэродроме «Мачулищи», «Барановичи» и в аэропорту «Гомель». Фиксировались полеты самолетов и вертолетов ВВС Беларуси и ВКС РФ, сообщает «Беларускі гаюн».

В аэропорт «Гомель» прилетало два транспортных самолета Ан-124 ВКС РФ. Всего с 25 марта в аэропорт «Гомель» прилетело уже 13 подобных самолетов.

С аэродрома «Мачулищи» фиксировался взлет самолета МиГ-31К ВКС РФ (впервые с 23 марта).

Вчера сайт Charter97.org спросил у украинского военного аналитика Александра Коваленко, с чем может быть связана такая активность.

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