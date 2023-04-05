Зачем Путину громоздкий трехметровый куб во всех поездках? 1 5.04.2023, 10:51

4,252

Сбежавший за границу капитан ФСО раскрыл интересные факты о главе РФ.

Сбежавший из России Глеб Каракулов — капитан Федеральной службы охраны, который до середины октября 2022 года работал инженером в управлении президентской связи — рассказал о том, как организовывают секретную спецсвязь для Владимира Путина.

В интервью «Досье» Каракулов рассказал, что у российского диктатора есть переговорная кабина, которую сотрудники Федеральной службы охраны возят за ним «в каждую загранкомандировку».

«Это место, из которого можно проводить переговоры с гарантированной секретностью. Кабина, конечно, громоздкая. Это такой куб высотой около 2,5 м. Внутри организованы рабочее место и телефон, через который можно говорить, не опасаясь, что разговор может услышать или считать иностранная разведка», — объяснил бывший сотрудник ФСО.

Он рассказал, что ранее работал инженером в управлении президентской связи, которое занимается обеспечением шифрованной связи первых лиц России. Сам Каракулов служил в подразделении, которое в ФСО называется «выездным» и обеспечивает связью президента и премьер-министра РФ в их рабочих командировках по России и за рубежом. Он участвовал в более чем 180 таких командировках.

«Многие, может быть, подумали первым делом, что спецсвязь — это прийти и поставить телефончик. К сожалению, не все так просто: у нас оборудование шифрования, у нас каналообразующее оборудование. Чтобы телефон работал, требуется очень много дополнительной техники — те же самые коммутаторы, через которые проходят все соединения абонента. Соединение абонента с другим абонентом проходит через коммутатор, на котором сидит телефонистка спецкоммутатора. Это огромное количество и личного состава, и техники. И техника у нас, наверное, чтобы ярче и лучше понимать, — это точно половина Камаза в какую-нибудь саму простецкую командировку. А если в командировке объем задач большой, то и весь кузов Камаза — это все техника, необходимая для работы», — рассказал Каракулов.

По его словам, спецсвязь приходится устанавливать и на нестационарные объекты: «Самолеты, вертолеты, яхты — мы их называем «катера». Еще спецпоезд из недавнего», — привел примеры сбежавший сотрудник ФСО.

Глеб Каракулов бежал в октябре из Казахстана, куда приехал во время визита Путина в Астану, где тот принимал участие в нескольких саммитах. 14 октября, в последний день командировки, Каракулов оставил своих коллег и вместе с женой и дочерью улетел в Стамбул.

Центр «Досье» провел в разговорах с офицером больше 10 часов и узнал, почему он решил уйти из ФСО и покинуть Россию. Каракулов — самый высокопоставленный сотрудник спецслужб с начала полномасштабного вторжения России в Украину, который сбежал из страны и осудил войну. В России Каракулов объявлен в розыск, на него завели уголовное дело о дезертирстве (часть 3 статьи 338 УК РФ). Интервью было записано в конце 2022 года, а опубликовано 4 апреля 2023-го.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».