Миссия мадам Шошоаки Марианна Присяжнюк, «Главком»

5.04.2023, 10:58

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Диана Шошоака

Что Кремль готовит Молдове.

Печально известный румынский сенатор Диана Шошоака, недавно предложила напасть на Украину и аннексировать «исторические румынские земли», отметилась очередной скандальной инициативой. Шошоака предложила румынскому парламенту в срочном порядке рассмотреть инициативу объединения Молдовы и Румынии.

Идея «Унири» (Unirea), этого самого слияния двух стран, с одной стороны, довольно популярна по обе стороны Прута. Однако она остается ключевым пропагандистским мотивом для запугивания населения таких пророссийских территорий Молдовы, как Приднестровье и Гагаузия. Там местная политика выстраивается именно на основе демонизации Румынии. В нынешних условиях такая идея, да еще и озвученная устами одиозного румынского политика, – очередная пропагандистская спецоперация Кремля.

Молдовские «Мата Хари»

Республика Молдова входит в сложный предвыборный период, начинающийся с выборов башкана Гагаузии, 30 апреля. Далее уже этой осенью пройдут местные выборы по всей республике, и в последующие годы, последовательно, – парламентская и президентская кампания. То, что такие молодые демократии переходного периода, как Молдова, слишком чувствительны к внешним воздействиям, объяснять не стоит. А вот то, как Россия пытается взять в свою орбиту все возможные сферы внутренней политики – интересно и полезно изучать на примере соседей, потому что «методичка» – та же, а вот местные особенности – разные.

В нынешних условиях эффективная пропаганда регионального уровня (от информационных кампаний до заказных митингов и различных мер воздействия) происходит, по крайней мере, так выглядит, от двух женщин-политиков: уже упомянутого румынского сенатора Дианы Шошоаки и одного из лидеров пророссийской партии «Шор» в Молдавии Марина Таубер.

Марина Таубер находится в Молдове, в отличие от скрывающегося от следствия в Израиле лидера партии Илана Шора. Политик управляет толпой во время антиправительственного протеста

Украинская аудитория в подавляющем большинстве узнала о румынке Шошоаку после ее недавней инициативы аннексировать в Украине «исторические румынские территории». На это заявление безотлагательно последовала реакция МИД Украины, в которой анонсировались санкции против румынского сенатора.

Марина Таубер украинскому читателю более известна, в частности, из-за антиправительственных митингов в Молдове, которые, как утверждает западная разведка, являются спецоперацией российских спецслужб. Депутат молдавского парламента Марина Таубер фактически является лидером пророссийской партии «Шор» в Молдове, поскольку ее лидер – Илан Шор – скрывается в Израиле. Его обвиняют в коррупции. Поэтому Таубер заправляет всеми партийными делами «на месте», в том числе – и протестами.

Впрочем, как сообщают румынские СМИ, госпожа Шошоака с высокой вероятностью также отрабатывает российскую «методичку». Достоверно можно говорить, по крайней мере, о тесной дружбе Шошоаки с послом России в Румынии Валерием Кузьминым, что уже является красноречивым фактом. К примеру, Шошоака была одной из гостей на приеме в российском посольстве ко дню российского дипломата, где одновременно проходила выставка, посвященная так называемой «специальной военной операции» в Украине, то есть военным преступлениям российских оккупантов в Украине. Россияне ими гордятся и приглашают разделить эту «гордость» своих агентов влияния типа госпожи Шошоаки.

С Мариной Таубер все проще, ее задача – мобилизовать антиправительственные настроения и сместить акценты общественного мнения по внешним угрозам безопасности, которые исходят от России, на социальные темы, обвинить власть Маи Санду в обострении экономического кризиса. Сделать так, чтобы граждане, то есть избиратели, поверили, что внутренняя политика важнее даже тогда, когда и к ним, время от времени, залетают ракеты. Потому что Республика Молдова, конечно, не в таких объемах, как Украина, но ощутила последствия перебоев электроснабжения в результате российских обстрелов, а в приграничных с Украиной регионах несколько раз падали обломки ракет.

Казалось бы, эти два человека Таубер и Шошоака в разных государствах и даже не взаимодействуют друг с другом, однако пространство, время, методы, а также политические обстоятельства, в которых все происходит, позволяют предположить, что действия обеих дам таки слаженны и синхронны.

Гагаузия – новое Приднестровье?

В ходе предвыборной гонки в Гагаузии одним из способов запугивания, которыми пользуются пророссийские силы (а таких в регионе большинство), является фактор Румынии. Простыми словами гагаузам настойчиво повторяют: «Румыния поглотит Молдову». Следует отметить, что такая же риторика наблюдается со стороны оккупационной администрации и на территории непризнанного Приднестровья.

Чтобы приблизительно себе представить уровень сепаратистской угрозы в этом регионе, стоит вспомнить о референдуме, который прошел в Гагаузии при поддержке России, перед оккупацией Крыма. В ходе этого референдума вроде бы более 98% жителей Гагаузии высказались за будущее с Россией и право отделиться от Молдовы, если она потеряет государственность. В действительности речь идет именно о сближении Кишинева с ЕС, а в молдавских реалиях – сближение прежде всего с Румынией. Именно поэтому демонизация Румынии в Молдове является вопросом выживания российского влияния, за счет которого получают российскую поддержку такие персонажи, в частности, как Таубер (не говоря уже об экспрезиденте Молдовы Игоре Додоне, его партии и десятках других экспертов и политиков). То есть, на Республике Молдова Россия отработала не только военный элемент оккупации (Принднестровье), энергетический шантаж, но и стратегию захвата территории через проведение фейкового референдума. А потом, проведя работу над ошибками, эту схему Россия реализовала на практике в украинском Крыму.

Итак, недавно Диана Шошоака, с той стороны границы, решила придать делу большей предметности и пошла ва-банк. Дружащая с российским послом одиозный политик взяла и внесла в румынский парламент законопроект об объединении… Молдовы и Румынии. Перед этим, в перечне «исторических румынских земель», которые сенаторша предлагала аннексировать в Украине, уже почему-то фигурировал молдавский город Кагул, на Юге Республики Молдова.

Одновременно без дела не сидит и Марина Таубер с молдавской стороны границы. Главная «шоровка» Молдовы доложила, что президент Майя Санду вместе с премьер-министром Дорином Речаном готовят провокацию в которой, внимание – «тонкий» намек, замешана Румыния. То есть молдавский политик Таубер подсвечивает замысел своего румынского «коллеги» Дианы Шошоаки.

«По данным международных спецслужб, полученных из нескольких источников. Есть проверенная информация, что наши власти, Майя Санду и Дорин Речан, готовят военную провокацию на границе с Приднестровьем. Эта военная провокация запланирована на 17 апреля. (…) На прошлой неделе наши власти (…) отправили в Румынию 10 тысяч комплектов формы Национальной полиции и 10 тысяч комплектов формы молдавской армии. Цель этой акции – участие международного контингента в военных действиях на территории Молдовы», – сообщила Марина Таубер на брифинге, 24 марта.

Почему Гагаузия, а не Приднестровье?

Сепаратистские настроения в Гагаузии и Приднестровье были проявлением российской агрессии против Молдавии в девяностых и фактически до сих пор остаются. Если война в Приднестровье закончилась самопровозглашением так называемой Приднестровской молдавской республики, то конфликт в Гагаузии удалось погасить из-за компромиссного решения предоставить региону статус автономии. И здесь следует помнить, что еще в те времена приднестровские сепаратисты приложились и к раздуванию конфликта в Гагаузии, рассчитывая на создание «братской республики». Поэтому мотивы в основе этих процессов были идентичны, как и родственны те силы, которые эту тему раздували и поддерживали. Это расписание не изменилось и по сей день. За одним исключением – статус автономии легализует сепаратистские настроения в Гагаузии и заставляет с этим считаться центральную власть, в то время как Приднестровье более 30 лет остается вне закона.

Таким образом, потому, что антиправительственные митинги под руководством Таубер хоть и многочисленны, но не находят поддержки избирателей в столице, пророссийские силы берут курс на расшатывание юга Молдовы. И этому могут способствовать ряд факторов:

Выборы башкана Гагаузии, создающие напряженную ситуацию и в регионе и в стране.

Гипотетическая возможность привлечь к провокации в Гагаузии ресурсы из непризнанного Приднестровья, как это было в девяностых годах: подвоз избирателей, «титушек» для провокаций и массовки и даже оружия из российских складов.

Учитывая аппетиты Шошоаки, протянувшиеся и на город Кагул, близ Гагаузии, уместно вспомнить обещания пророссийского президента Додона отремонтировать местный аэродром. Вполне возможно, что российские оккупанты рассчитывают на возможность зайти на юг страны именно с этого направления.

Кампания по демонизации Румынии, как в Украине, так и в Молдове, и в первую очередь – в молдавских сепаратистских регионах должна стать эмоциональным триггером для потенциальных беспорядков и провокаций в Гагаузии и Приднестровье на фоне выборов.

Расшатывание Юга Молдовы еще с привлечением приднестровских информационных и «административных» ресурсов является формулой дестабилизации, которую Россия провернула еще в 1994 году и пыталась повторно реализовать в 2015 году против Украины, задействовав вышеупомянутые сепаратистские территории для расшатывания Юга Украины. Именно при участии сепаратистов из этих регионов Молдовы Россия пыталась создать так называемый Бессарабский народный совет.

Сепаратисты в 2015 году пытаются расшатать украинский Юг. Один из них – бывший депутат Молдовы Григорий Петренко, получивший политическое убежище в Германии

«Совет был учрежден как представительный орган с целью защиты интересов национальных общин Бессарабии. На заседании присутствовали представители семи ключевых бессарабских общин (болгарская, гагаузская, русская, украинская, цыганская, молдавская, польская). В мероприятии приняли участие около 100 делегатов. В их числе депутаты местных советов Одесской области, общественные деятели и журналисты. В качестве иностранных гостей в заседании принимали участие лидер молодежного крыла партии «Атака» Святослав Пройнов (Болгария), лидер партии «Патриоты Молдовы» Михаил Гарбуз, эксдепутат парламента Республики Молдова Григорий Петренко и другие. В своем приветственном слове лидер Народного совета, председатель Союза приднестровцев Украины Дмитрий Затуливетер отметил: «Мою миссию мы видим в том, чтобы Бессарабия получила статус национально-культурной автономии. Наши народы должны быть достойно представлены в политической и экономической жизни Украины, наши общины должны влиять на решения, относящиеся к нашему краю», – упоминается на одесском сайте «Думская».

Эти «бесарабцы», среди которых были и граждане Молдовы, по сценарию «гагаузского референдума» заявили, что в случае вступления Украины в НАТО они оставляют за собой «право на самоопределение Бессарабии».

Намеки на «Бессарабию» звучали от агентов Кремля в Молдове и после полномасштабного вторжения, однако этот дискурс российская пропаганда не развила из-за очевидных успехов ВСУ на поле боя. Например, подобные посты в социальных сетях совершал бывший премьер-министр Республики Молдова Ион Кику, которого украинские правоохранительные органы незаслуженно обходят вниманием.

Потому выборы в Гагаузии должны оставаться, в том числе и делом Украины. Все это дает основания ожидать очередной попытки дестабилизировать прилегающий к украинскому Югу регион.

Марианна Присяжнюк, «Главком»

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