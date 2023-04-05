Ученые показали невероятное место на краю Европы, где всегда светло 5.04.2023, 11:01

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Это природное явление известно как «полуночное солнце».

На севере Европы есть место, где солнце не садится никогда — по крайне мере, когда речь идет о четырех месяцах в теплое время года. Речь идет о Норвегии, где в некоторых частях страны солнце буквально заливает своим светом ландшафты 24 часа в сутки, пишет Daily Mail (перевод - «Фокус»).

Это природное явление известно как «полуночное солнце» и встречается в местах к югу и северу от полярного круга. Исследователи утверждают, что самый длинный отрезок времени, когда солнце буквально не садится никогда, переживают жители норвежского архипелага Шпицберген — «полуночное солнце» здесь «зависает» над головой местных жителей в период с 20 апреля по 22 августа.

Британский фотограф-путешественник Джордж Купер сделал невероятные кадры с беспилотника — ему удалось запечатлеть, как это увлекательное явление происходит на Лофотенских островах и в других частях Норвегии. Сделанные фотографом кадры буквально стали вирусными и разлетелись по Сети, собрав более 9 миллионов лайков. Особенностью кадров, сделанных Купером является то, что на них буквально можно увидеть, как солнечный свет заливает норвежские ландшафты в тот или иной промежуток ночи с 23:00 до 3:00.

Так, как «полуночное солнце» вызвало такой ажиотаж, ученые решили напомнить, как и почему возникает столь удивительное природное явление. Все мы знаем, что Земля вращается вокруг своей оси, наклоненной относительно Солнца, и в летние месяцы Северный полюс повернут к нему. Именно поэтому в течение нескольких недель солнце буквально никогда не заходит за полярный круг, а значит жители некоторых территорий видят некий продолжительный закат, который плавно перетекает в восход.

Исследователи отмечают, что воочию увидеть это удивительное природное явление можно, посетив Шпицберген, Лофотенские острова, а также город Бодо, Нордкап, Тромсе и некоторых других местах. Однако увидеть «полуночное солнце» можно не только в Норвегии, явление также можно наблюдать в некоторых частях Аляски, Гренландии и Канаде.

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