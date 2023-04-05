«В первый раз мне казалось, что я похожа на утку» 23 5.04.2023, 11:15

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фото: onliner

Белоруски рассказали, зачем увеличили себе губы «уколами красоты».

Говорят, все деньги мира (или большая их часть) делаются на ногтях и бровях. Добавим в этот список губы — в последние годы их стали «подкалывать» не только звезды Instagram, но и самые обычные девушки, которые хотят стать более женственными и миловидными, пишет onliner.by.

Но для начала немного вводных о том, что́ девушки вкалывают себе в губы и зачем. Обычно это не ботокс, как думают многие, а филлер на основе гиалуроновой кислоты. Эта кислота и так содержится в нашей коже, поэтому обычно хорошо усваивается организмом и со временем полностью рассасывается (через 6—12 месяцев). Получается, что эффект пухлых губ — временное явление. И чтобы выглядеть соблазнительно, девушкам надо делать уколы снова и снова.

Стоимость одной такой процедуры в Минске варьируется от 400 до 800 рублей в зависимости от препарата и профессионализма мастера. Мы посмотрели рекламные объявления в Instagram и убедились, что в этой сфере даже есть свои модные веяния. Кто-то рекламирует губы в виде «плоского банта», кто-то выступает за естественность «без утиного эффекта». Вот еще несколько заманчивых предложений от специалистов по увеличению губ:

«Украсила более 1000 губ, украшу и ваши»;

«Знаю твою идеальную форму»;

«Топовые губки за одну процедуру»;

«Делаю губы, которые хочется целовать»;

«Делаю натурель»;

«Ко мне идут за губами мечты»;

«Делаю губы, после которых выходят замуж».

«В первый раз мне казалось, что я похожа на утку»

Действительно ли после процедуры можно получить губы мечты? Давайте спросим у девушек, которые решились на уколы красоты. Елизавета увеличивала губы три раза за последние полтора года. Говорит, в какой-то момент ей захотелось кардинально поменять свою внешность.

— Когда записывалась, никто из моих знакомых еще не увеличивал губы, это было не так популярно. Я решила попробовать, и все оказалось не так страшно, как мне казалось. Первый укол чуть-чуть болезненный, а потом ты уже ничего не чувствуешь. Делают около 15 уколов в разные места в зависимости от того, что нужно: изменить форму или просто добавить объема. И все, отпускают домой.

Первые дни отражение в зеркале вызывает шок, рассказывает девушка. На губах держится довольно сильный отек — из-за этого они увеличиваются в объеме гораздо сильнее, чем это задумано изначально. В таком состоянии неудобно пить («вода просто выливается изо рта»), а еще губы очень сильно шелушатся («видимо, из-за того, что кожа растягивается»).

— Когда я увидела себя в зеркале в первый раз, сильно рассмеялась. Мне казалось, что я похожа на утку, — вспоминает девушка. — Но недели через две все пришло в норму, и я осталась очень довольна. Правда, очень скоро записалась на вторую процедуру, потому что в первый раз гиалуронка идет больше на увлажнение/заполнение пустот. Если нужен больший объем, надо делать еще. После второго раза эффект у меня держался больше года. И вот недавно я сделала третью процедуру, пока было желание и вдохновение зимой.

Надо сказать, что не все были в восторге от преображения Елизаветы. Мама даже не разговаривала с дочкой какое-то время — настолько радикальным показалось ей желание девушки увеличить губы.

— Старшее поколение относится к этому плохо. Может, они думают, что это на всю жизнь, не знаю. Но в целом уже все успокоились и меня поддерживают. А вот подругам эффект понравился сразу — уже четвертая знакомая, посмотрев на меня, пошла делать губы. Потому что это невероятный апгрейд. Сколько комплиментов я услышала от мужчин, вы не представляете! Говорят, что такие губы хочется поцеловать. Даже папа сказал, что все выглядит достойно.

А что думают наши читатели? Все девушки из статьи согласились на честную оценку от мужчин. Поэтому не стесняйтесь, смело делитесь своим мнением.

«Сначала парень шутил, что губы слишком надутые»

Анастасия в увеличении губ тоже не новичок, ходила на процедуру уже три раза. Сомневалась недолго: в один момент загорелась, пошла и сделала.

— Я всегда смотрела на девушек с большим губами в Instagram и думала, что это очень красиво. Поэтому пару лет назад выбрала мастера и сделала себе такие. Первые дни после первой процедуры мне было страшно, если честно. Все знают, что губы сильно распухают, но чтобы настолько… Мне казалось, что они просто лопнут или взорвутся! Я очень переживала, даже хотела ехать к врачу, чтобы все убрать. Но дня через четыре отек прошел — губы уменьшились, чувствительность вернулась. Потом даже иногда хотелось вернуться к тому состоянию, когда был отек, настолько губы в этот период пухленькие, красивые, увлажненные…

Девушка говорит, что в ее окружении увеличение губ — тема, волнующая многих. Анастасия даже завела в Telegram группу для коллег и подружек, где вела онлайн-репортаж с процедуры у косметолога. Показывала, как все это выглядит на самом деле.

Соблазн сделать себе такие огромные губы, как при отеке, бывает, признается Анастасия. Но сейчас это уже немодно. Идеальный вариант — чтобы никто, кроме врача и пациента, не знал, что губы «сделаны».

— Кто видел меня раньше, конечно, поймет, что это не мои губы, но человек со стороны вряд ли догадается. Изменения вроде бы небольшие, но я в восторге. Эта процедура очень сильно изменила мое мнение о себе и своей внешности. Раньше я выкладывала в Instagram больше книги, а не себя, фотографироваться не любила. А после первой процедуры просто не выпускала телефон из рук! Мой парень (сейчас уже муж) поначалу шутил, что губы слишком надутые, но потом тоже оценил. Говорит, что выглядит красиво.

— А целоваться когда приятнее? — задаем нескромный вопрос.

— По чувствительности я разницы не заметила. Наверное, психологически приятнее сейчас. Ты думаешь, какие у тебя классные губки, и представляешь, как молодому человеку это нравится.

Как и другим девушкам, первую неделю Алине пришлось потерпеть неудобства. Помимо знаменитого отека, на лице появились небольшие синяки (иногда они, кстати, уходят за пределы губ). Бывают случаи, когда внутри ощущаются «горошинки», — чтобы это исправить косметологи рекомендуют делать массаж.

— Я разминала филлер в губах утром и вечером, и со временем губы стали такими же мягкими, как свои. Сейчас я уже не чувствую ничего инородного. Но у меня еще и супермягкий препарат, дорогой. Знаю, что дешевые могут быть жесткими, как резина.

Своего парня Алина психологически готовила к процедуре: он был категорически против подобных вмешательств. Пришлось показывать работы косметолога, убеждать.

— Он очень переживал за меня, думал, что я сильно поменяюсь после этой процедуры. Мои родители и родители мужа тоже не одобряли мою идею, но результат в итоге всем понравился. Даже бабушка мужа подошла ко мне и сказала: «Молодец, что сделала такие натуральные губы». Я как будто открыла Америку, что это может выглядеть естественно. Для некоторых ведь это просто мода: идут на процедуру, потому что все так делают. А для меня это было решение эстетической проблемы. Из-за узких губ у меня раньше было злое лицо, ко мне даже подходили и спрашивали: «А почему ты такая грустная?» А теперь я выгляжу милее, — убеждена девушка.

«Я просто хочу быть в тренде»

Дарья не скрывает: она решила увеличить губы вслед за подружками, хочет быть модной. Прошлой весной сделала процедуру в первый раз, после этого еще два раза добавляла объем. Говорит, теперь уже сложно остановиться, по-другому свою внешность не воспринимаешь.

— Без пухлых губ — это как будто уже без макияжа. Как только я замечаю, что эффект уходит, хочется еще доколоть препарат. Наверное, теперь придется делать эту процедуру постоянно. В какой-то степени это, наверное, маркетинговая история, косметологи просто зарабатывают на нас деньги, — признается Дарья.

Жизнь с пухлыми губами по ощущениям точно такая же, как и с родными, уверяет девушка. Дискомфорта не ощущается, чувствительность прежняя. Вот только для окружающих эта черта становится определяющей во внешности. За спиной могут сказать: «Это Даша, которая губастенькая». Но в открытую негатива от людей белоруска не слышала, разве что от самых близких. Для них перемены оказались слишком кардинальными.

— Родителям кажется, что я теперь буду «вся обколотая», они не одобряют мое решение. Молодой человек отреагировал нейтрально: «Твое тело — делай что хочешь». При этом он говорит, что я себя испортила, и так было красиво.

— А вам самой как? Есть мнение, что девушки становятся одинаковыми.

— Есть такое, определенно, все приобретают одинаковый типаж лица, с маленьким носиком и большими губами. Но я считаю, что это естественное течение моды. Если большинство начнет губы сдувать и это будет в тренде, я тоже их уменьшу. Для меня такого плана инъекции — это как купить новые джинсы: завтра они перестанут быть актуальными, и можно все поменять. Это же не какая-то травматичная операция.

Медик: «Нельзя бесконечно накачивать губы, это ни к чему хорошему не приведет»

Мы не нашли белорусок, которые были бы готовы поделиться плохим результатом после процедуры (хотя интернет полон ужасных картинок). Возможно, про неудачный опыт просто не хочется говорить. И тем не менее давайте узнаем, какими могут быть неприятные последствия увеличения губ в ближайшей и отдаленной перспективе. Обсуждаем это с врачом-дерматологом-косметологом центра эстетической медицины «ШайнЭст» Еленой Скугорь.

— Увеличивать губы — это по-прежнему модно? Или тренд уже проходит?

— Нет, процедура по-прежнему востребованна. И я наблюдаю это не только в своей работе. У меня дочке 19 лет, и все ее подружки хотят «что-нибудь сделать с губами». Это такая четкая тенденция последних трех-четырех лет, наверное. Единственное, сейчас уходит запрос на что-то огромное, на «пельмени» (по-другому и не скажешь). Женщины скорее просто хотят более четкий контур и естественную пухлость. Хотя есть и те, кому по-прежнему важен объем.

— Расскажите, как проходит процедура.

— Мы подписываем информированное согласие, расспрашиваем про пожелания клиентки, рассказываем про все плюсы и минусы. Наносится местное обезболивание, которое начинает действовать обычно через 15—20 минут. Дальше мы при клиентке вскрываем препарат, показываем сроки годности и начинаем делать проколы — инъекционно вводим гиалуроновую кислоту.

— Это больно?

— Кому-то — да, кому-то — нет. Я один раз пробовала увеличивать губы, и мне было очень больно. Я решила, что себя очень люблю и колоть гиалуронку больше не буду. Но у меня от природы очень пухлые губы и нет каких-то особых проблем с формой, я пользуюсь немного другими техниками.

Что касается именно увеличения губ гелем, то первые сутки после процедуры может держаться отечность, потом препарат укладывается окончательно, и мы видим тот результат, который должен быть.

— Какие могут быть неприятные последствия?

— Гиалуроновая кислота — достаточно чистый препарат, который очень редко вызывает неприятные последствия, например аллергию. Но могут быть гематомы на коже — мы предупреждаем об этом клиенток. Это зависит от техники введения, а также от того, как женщина готовилась к процедуре. Может быть, она накануне принимала аспирин или алкоголь. Есть определенные правила подготовки к процедуре, и их надо соблюдать, иначе результат может не понравиться. С гематомами мы обычно ничего не делаем, надо просто ждать, пока они рассосутся.

— А еще девушки жалуются на «комочки» в губах.

— Обычно это результат неправильной техники введения препарата, но иногда так бывает из-за индивидуальных особенностей строения губ. Эти комочки можно просто раздавить — при плотном нажатии гель расправится. Если проходит месяц и внутри все равно остается что-то как будто инородное, есть такой препарат с ферментом гиалуронидаза. Его можно ввести и полностью растворить гель в губах.

Вообще, этот фермент вырабатывается естественно образом у нас в организме, поэтому гиалуроновая кислота из губ со временем растворяется. Обычно эффект увеличения губ держится не больше года, но тут все индивидуально. Есть случаи, когда и через полгода ничего нет, а есть такие, когда гель дает объем полтора-два года.

— А если много лет подряд колоть гель, что будет?

— Если каждый год вводить препарат на все еще не растворившийся гель, может формироваться фиброз — избыточное разрастание соединительной ткани на месте инъекции. Что это значит для женщины? Гель не будет попадать в эту соединительную ткань, он начнет «мигрировать» по лицу, может подниматься выше контура губ. Поэтому я искренне советую делать перерывы.

Важно понимать, что губы — это ограниченное пространство, мы не можем накачивать и растягивать их бесконечно. Ни к чему хорошему это не приведет.

— Есть те, кто вас не слушает и все равно говорит «Колите»?

— Да, есть у меня одна такая клиентка, я отговариваю ее как могу, и в последнее время она стала ко мне прислушиваться. Мы сделали перерыв на полтора года — это достижение.

— Вы можете отказать клиенту?

— Да, если у девушки губы пухлые, нет асимметрии, не опущены уголки рта, все выглядит хорошо, гармонирует с лицом. В таком случае я стараюсь объяснить, что на данный момент корректировать ничего не надо. Замечаю, что часто у девушек это такой психологический момент. Она может считать, что, если сделает пухлые губы, у нее улучшится качество жизни. Но это не всегда так.

— Некоторые мастера сегодня работают на дому. Какие могут быть риски?

— Во-первых, есть риск, что девушке введут несертифицированный препарат, а это небезопасно. К тому же мастер может оказаться самоучкой — человеком без медобразования, который обучался по роликам YouTube. Но чтобы качественно провести процедуру, важно понимать анатомию губ, знать, куда ты вводишь препарат, в какие слои, в какой технике. А еще нужно учитывать противопоказания для введения геля: это инфекционные заболевания, наличие высыпаний в области губ. Если не обратить на них внимание, может обостриться воспалительный процесс, и это чревато последствиями.

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