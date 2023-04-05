НАТОвские ботинки на столе у Путина 3 Телеграм-канал «Рывок и прорыв»

5.04.2023, 11:30

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Созерцай рисунок.

Финляндия официально в НАТО. Тем самым граница России со странами НАТО выросла более чем в два раза. Эта цифра эффектна, но взятая сама по себе, говорит немного.

И все же, для начала достаточно. Геополитики любят рассуждать, глядя на карты, пуча на линии завидущие глаза, следя границы загребущими руками в синих прожилках. Вот и мы посмотрим.

Весь глупый геополитический гений Путина виден на этой карте. Вся его затея «не допустить продвижения НАТО на восток», демилитаризовать, угрожать силой потерпела чудовищный провал. Нейтральная, дружественная Финляндия, с послевоенных времен имевшая с СССР, а затем и Россией, хорошие отношения, вошла в оборонительный союз НАТО.

За год с небольшим великий геополитик вместе со своим Лавровым совершенно обнулился еще и здесь.

Какой образ подобрать?

Представьте себе знаменитый стол-аэродром Путина, на котором можно играть в футбол. На одном конце сидит Путин, на другом НАТО. «Мне вас рядом со мной не надо!» - кричит Путин. НАТО встает, неторопливо подходит к Путину, садится рядом и по-американски кладет на стол, под нос великому геополитику свои ботинки с рифленой подошвой. Молча. На, мол. Смотри. Созерцай рисунок.

«Мужики такой печали отродяся не видали».

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