Украинские партизаны проникли на завод по изготовлению боеприпасов в России 5 5.04.2023, 11:40

7,344

Опубликовано уникальное видео.

Украинские партизаны продолжают напоминать россиянам, что им следует бояться повсюду, где бы они ни находились. Так, движение «Атеш» заявило, что смогло проникнуть на завод по изготовлению боеприпасов в России.

Движение «Атеш» выложило в сеть не только геолокацию завода. Оно еще и показало на ролике, как производятся те же боеприпасы, которые оккупанты используют в войне против Украины.

В военном партизанском движении заметили, что их агенты работают повсюду. В частности, на объектах военно-промышленного комплекса вооруженных сил России.

«На трубном липецком заводе «Свободный Сокол» оккупанты переоборудовали один из цехов для производства боеприпасов», – говорят в «Атеше».

Агенты движения отметили, что оккупанты работают в режиме 24 на 7. Они в таком режиме выполняют план из 40 тысяч снарядов в месяц. В «Атеше» отметили, что 30% произведенного – брак.

Координаты завода в Липецке: 52.626556, 39.653833.

«Ожидайте огонь оккупанты или сворачивайтесь и бегите, пока можете», – призывают в «Атеше».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».