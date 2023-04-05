Кадыров спокойно предаст Путина
- 5.04.2023, 11:58
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Это произойдет при одном условии.
Благодаря своим связям с Владимиром Путиным лидер Чечни Рамзан Кадыров приобрел незаурядную узнаваемость и власть. Однако Кадыров не планирует оставаться с российским диктатором во времена его безденежья.
Экономика России сейчас в плачевном состоянии. За январь – март Россия фактически достигла годового максимума запланированного дефицита. Без денег, которые были раньше, от Владимира Путина откажутся ближайшие соратники. Об этом «24 каналу» рассказал правозащитник и юрист Абубакар Янгулбаев.
Рамзан Кадыров, захватив власть в Чечне, набрал широкую популярность и в России. Все благодаря близким связям с Владимиром Путиным. Впрочем, лидер Чечни перестанет быть «на побегушках» для российского диктатора, как только Путин потеряет возможность финансировать его в таких объемах, которые были раньше.
«Кадыров спокойно предаст Путина, если появятся более удобные и выгодные варианты», – подчеркнул Абубакар Янгулбаев.
Он пояснил, что если кто-то новый придет к власти в России и захочет заново перезаключить международные договоры, обратно войти в политико-правовую и экономическую международную сферы, тогда придется избавляться от токсичных лиц, среди которых Кадыров.
«Но если, допустим, ему (Кадырову – ред.) скажут: «отречешься от Путина – и будешь жить», он легко это сделает. Здесь даже не возникает такой вопрос, потому что он и от своего отца отказался», – отметил правозащитник.