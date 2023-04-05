Фельштинский: Размещение ядерного оружия в Беларуси позволит решить сразу две проблемы 1 5.04.2023, 12:04

2,374

Юрий Фельштинский

Фото: Charter97.org

Одна из них — смена диктаторского режима.

Полномасштабная российская агрессия предоставила шанс избавиться от режима Путина, потому что до 24 февраля 2022 года для этого не было никаких предпосылок.

В России был настолько стабильный режим и настолько все схвачено, что изменить что-либо было просто невозможно. Но, начав полномасштабную войну с Украиной, Путин сам выбил из-под себя фундамент, на котором стоял.

И то, что Кремль делает сейчас с Беларусью (в плане переброски ядерного оружия), на самом деле дает нам еще один шанс наконец-то одновременно решить сразу все проблемы: сменить режим в Беларуси и нанести поражение России.

Такое мнение высказал американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский в интервью YouTube-канале «Власть&Влащенко».

«После потери Беларуси война в Украине Кремлем будет проиграна», – уверенно заявил эксперт.

Затем он добавил, что времени у Украины очень мало – не больше чем до сентября, ведь вести войну в Украине в таком режим, как сегодня, Путин может вечно. Он будет посылать на фронт людей, а оружие получать от Северной Кореи и Китая.

«Вот они (россияне – ред.) сейчас подписывают договор с Северной Кореей об оружии в обмен на продовольствие. Но я подозреваю, что это вообще будет китайское оружие, которое будет идти в Северную Корею, а уже оттуда на фронт в Украине», – сказал Фельштинский.

«Как вы оцениваете элементы рационального на данном историческом этапе?» – спросила журналистка.

«Если силы западной коалиции войдут в Беларусь, это будет указанием на то, что в мире доминирует рациональное мышление. Если это сделано не будет, это будет означать, что в современном мире места для чего-нибудь рационального уже просто не осталось», – ответил историк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».