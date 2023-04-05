Заградотряды, суициды и массовые потери: о чем оккупанты рассказывают своим родным 1 5.04.2023, 12:23

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Главное из перехватов украинской разведки.

Главное управление Министерства обороны Украины практически каждый день публикует перехваты разговоров российских оккупантов. Зачастую из них становится понятным моральное состояние захватчиков.

Сайт Charter97.org собрал последние перехваты разговоров россиян, опубликованные ГУР Минобороны Украины.

«Один голову сам себе прострелил»

Среди оккупантов началась волна суицидов. Россиянин рассказал о том, что его сослуживец не выдержал давления и застрелил сам себя.

«Да, своей жизнью живем. Вон, кто-то и стреляется, один пацан голову сам себе прострелил. Пришел из наряда, автомат взял на**й, голову расх**рил и все», — рассказал оккупант.

Он также рассказал, что командир скрыл факт самоубийства, чтобы семья оккупанта получила выплату.

«Это у нас командир хороший еще, справедливый. Списал, как в бою, чтобы семье 5 миллионов заплатили за смерть. За самострел же не заплатят», — рассказал он.

«Большой приказ сверху: кто не идет – расстрел на месте»

Перехваты подтверждают информацию о том, что российские оккупанты активно используют заградительные отряды, чтобы «мотивировать» своих военных идти в атаку.

На аудиозаписи слышно, как один из русских военных говорит другому: «Большой приказ сверху: кто не идет – расстрел на месте».

Его же собеседник отвечает: «Знаешь, серьезно, без всяких этих, но сейчас если мы не сделаем, нас здесь двоих расстреляют, я тебя честно говорю», – и добавляет: «Передай группе: если они не пойдут, им п**да».

«Сидишь, думаешь, что блиндаж сдует, так обстреливают»

Россияне жалуются на усилившиеся обстрелы со стороны ВСУ.

«Сидишь, думаешь, что блиндаж сдует. Так обстреливают. Я не высовываюсь никуда в принципе», — рассказывает оккупант.

В разговоре россиянин упоминает, что однажды их перебросили на позицию, которая была усеяна трупами солдат РФ.

Он добавляет, что его записали добровольцем, хотя он был мобилизован. Военный также пожаловался на ужасных командиров и плохую еду.

«Раненые умирают на границе, потому что придумали какой-то пропуск»

Захватчики жалуются на растущие потери. Многие оккупанты умирают от сильных ранений. Из-за того, что медицинские учреждения возле линии фронта забиты раненными оккупантами, их пытаются вывезти сразу в Россию, но не все так просто.

«Так у нас, смотри, на границу везут раненных, стоят в очереди на границе, чтобы выпустить в Россию. На границе пацаны умирают от кровопотери. А вот придумана ху*та, что какой-то должен быть пропуск», – сказал он.

Российский военный также заявил, что «все забито оккупантами, места нет нигде».

В то же время родственник пересказывает оккупанту, который находится в Украине, вранье пропагандистов про то, что Запад якобы начал против России «третью мировую войну».

«О, приехали, агрессоры!»

Зачастую перехватах, которые публикует ГУР, россияне хвалятся своими зверствами в Украине.

Так оккупант, который орудует на участке фронта в районе Кременной, похвастался супруге, тем, как с сослуживцами «отрабатывал» артиллерией украинское Торское.

«Наша работа», — хвалился военный РФ.

Примечательно, что оккупант был крайне недоволен отношением к ним жителей оккупированных городов. «Местные к нам относятся не очень хорошо в этой, в Кременной. Сразу по-украински с нами разговаривают: «О, приехали, агрессоры!» — рассказал военный.

Смеяться военный РФ с супругой перестали, обсуждая, как на одну из их позиций наведались украинские диверсанты.

«11-й роты нет, четыре человека осталось»

Оккупанты несут огромные потери. Так один из россиян рассказал, что из его роты остались лишь четыре человека. Захватчик во всем винит глупые приказы командования.

«Приказ поступает, автоматы в руки и пошли, ни артиллерии, ни танков – ничего у вас не будет», – пожаловался военный преступник.

Однако потом, когда появляются «200-е», командиры оккупантов начинают давать заднюю и говорят, что приказов они якобы не давали либо же отменили их.

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