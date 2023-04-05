В Варшаве началась встреча президентов Зеленского и Дуды 5.04.2023, 12:29

Архивное фото prezydent.pl

Онлайн-трансляция церемонии.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Польше встретился с коллегой Анджеем Дудой. Церемония проходит у Королевского замка в Варшаве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-трансляцию со встречи президентов, которую ведет Офис президента Украины.

Отметим, что в польскую столицу Владимир Зеленский прибыл вместе с женой Еленой Зеленской. Также с ним прибыла и делегация.

Президент Дуда вместе со своей женой уже поздравили Зеленских у президентского дворца, торжества закончились. Теперь президентов Украины и Польши ожидают двусторонние переговоры.

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