«Ощущала себя актрисой какого-то американского фильма или сериала» 5.04.2023, 12:35

Белоруска рассказала, как одна поездка круто изменила ее жизнь.

Уроженка Барановичей, 33-летняя Татьяна Сергель, отказалась от стабильной работы в системе образования ради мечты поехать на учебу в Америку. Почему, чтобы попасть на стажировку за границу, пришлось увольняться из школы, в чем образование в Беларуси выигрывает, а в чем – проигрывает американскому, и как вообще эта поездка изменила ее жизнь, Татьяна рассказала Intex-press.

Татьяна проработала учителем английского в одной из барановичских школ около 10 лет. Она любила свою работу и стремилась быть хорошим педагогом для своих учеников. Но и о собственном развитии девушка не забывала и всегда искала любые возможности узнать что-то новое, поучаствовать в различных образовательных мероприятиях вне школы. На одной из таких встреч в Барановичах Татьяна познакомилась с участником программы, приехавшим по обмену в Беларусь из США.

– Мне стало очень любопытно, что это за программа, поэтому, придя домой, я сразу начала искать все возможное о ней в интернете. Оказалось, чтобы стать участником, нужно минимум пять лет работать преподавателем (не обязательно английского) на полную ставку, а также пройти TOEFL (международный тест, подтверждающий уровень знания английского языка) на высокий балл, заполнить анкету и доказать, что действительно работала учителем, – рассказывает девушка. – По всем этим параметрам я подходила, поэтому, долго не раздумывая, решила отправить заявку и ждать ответа.

«Работа в школе была важна, но и такую возможность я никак не могла упустить»

Стать участником программы Татьяне удалось только со второй попытки, а подготовительный этап занял не меньше года.

– Сначала мне нужно было заполнить анкету, на это я потратила несколько дней, так как в анкете было очень много вопросов и мне хотелось максимально развернуто на все ответить, чтобы показать организаторам: поехать на стажировку в Америку должна именно я, – вспоминает девушка. – Затем я попала на следующий этап – интервью по видеосвязи. Последнее, что нужно было сделать, сдать экзамен по английскому языку.

Пройдя все этапы, Татьяна получила на электронную почту «заветное письмо», что она выбрана для участия в программе обмена для преподавателей осенью 2022 года.

– Эмоции были просто неописуемые! Я не могла поверить, что прошла такой огромный путь и стала участником шестинедельной академической программы обмена, – вспоминает девушка.

Своей радостью Татьяна поспешила поделиться с руководством школы, в которой работала.

– Однако я не получила поддержки, наоборот, меня не хотели отпускать, – говорит Татьяна. – Больше всего поразило, что никто не мог внятно объяснить, по какой причине такое негативное отношение к моему участию в данной программе… Поэтому перед тем, как уехать Америку, я вынуждена была уволиться по собственному желанию. Работа в школе мне была важна, но и такую возможность я никак не могла упустить.

Увольнение, как оказалось, было не последним серьезным испытанием, через которое Татьяне пришлось пройти на пути к своей мечте.

– Пока я проходила все этапы отбора, в Минске закрыли посольство США. Я думала, что это конец, ведь теперь я не смогу открыть визу, а значит никуда не поеду, – вспоминает Татьяна. – Однако организаторы программы нашли решение: купили мне билет на самолет в Армению. В Ереване я смогла открыть американскую визу и уже оттуда вылететь прямиком в США. В общем, это было то еще приключение!

«Ощущала себя актрисой какого-то американского фильма или сериала»

Учиться Татьяну распределили в университет Северной Каролины в город Гринсборо. Вместе с ней в программе участвовал 21 человек из 21 страны (в списке стран были Африка, Мозамбик, Вьетнам, Венесуэла, Колумбия, Ирак, Россия). Самому младшему участнику было 30 лет, самому старшему – 50.

– Разместили нас в гостинице в комнатах по два человека. Я жила с девушкой по имени Карла из Чили. Мне очень повезло c соседкой. Мы до сих пор периодически созваниваемся по видеосвязи и в общем-то стали хорошими подругами, – смеется Татьяна.

В американском университете, помимо участия в образовательных лекциях и семинарах, Татьяна делилась с другими участниками программы своим преподавательским опытом, объясняла, как устроена белорусская система образования, рассказывала о культуре, традициях и обычаях Беларуси, национальных символах, а также о своем родном городе. Она шутит, что «теперь как минимум 21 человек из разных уголков планеты знает, что есть такой город, как Барановичи».

– Еще я проходила недельную стажировку в американской школе для старшеклассников. Было интересно узнать, как у них устроен образовательный процесс, как выглядит сама школа, тот же спортзал, коридоры, шкафчики и действительно ли дети одеваются на занятия так, как хотят. Я была в восторге от увиденного и ощущала себя актрисой какого-то американского фильма или сериала!

За время программы, отмечает Татьяна, она смогла полностью погрузиться в культуру США: ела типичную американскую еду, играла в игры, в которые играют американцы, выезжала за город на уикенд. Университет организовал для участников программы поездку в Атланту, столицу штата Джорджия, а перед отъездом домой Татьяне с другими студентами удалось съездить на несколько дней в Нью-Йорк и побывать в Вашингтоне на заключительной сессии с подведением итогов и вручением дипломов.

– За шесть недель я узнала больше, чем за пять лет учебы в университете. Эта поездка была самым невероятным приключением всей моей жизни! – не скрывает эмоций Татьяна.

«Даже средний белорусский ученик более развит, чем лучший в США»

Татьяна признается, что «когда ехала в США, думала, что система образования в Беларуси – самая худшая, а в Америке – самая лучшая». И, говорит она, так думали почти все участники программы.

– Но за время программы я нашла много позитивных вещей в белорусской системе образования. Тот же деловой стиль одежды, а также элементарные правила этикета, которые формируют у детей определенную дисциплину и уважение к преподавателю. В Америке такого нет, – говорит девушка. – Здесь ученик может прийти на урок в пижаме или зайти после звонка и сесть на свое место, ни слова не сказав. Для меня это было, мягко сказать, непривычно.

Также Татьяна заметила, что в Америке школьники, в основном, занимаются самостоятельным поиском информации: у всех есть ноутбуки, все делается в электронном виде и отправляется учителю.

– Конечно, благодаря этому, они знают, где что быстро найти. Но при этом мало коммуницируют друг с другом и размышляют самостоятельно. Это, как по мне, тоже минус, – считает Татьяна.

Обилие в программе «лишних предметов», за которое часто ругают белорусское образование, девушка считает плюсом, так как «ребенок выпускается со школы всесторонне развитым».

– Я могу точно сказать, что даже средний белорусский ученик будет более смышленым и развитым, чем самый лучший ученик в США. Да, американские школьники знают все о своей стране, но если выходить за ее пределы… Например, многие даже не скажут, чем отличается море от океана, – говорит девушка.

Три вещи, которые белорусская система образования могла бы перенять у американской

Сравнивая американскую систему образования с белорусской, Татьяна отмечает, что в наших школах «учителям не хватает творческой свободы, а детям – творческих занятий и развития критического мышления».

– В наших школах не ценят саморазвитие учителей, любая инициатива, отходящая от привычного установленного плана, не приветствуется, – уточняет девушка. – Также, я думаю, школьникам не хватает действительно интересных и полезных занятий, связанных с творчеством и встроенных в учебную программу. Наши кружки зачастую не имеют никакой связи с реальными потребностями современного мира. В то время как в США дети могут учиться играть на барабанах, изучать логистику или собирать дроны, чтобы сразу после выпуска иметь какую-то востребованную профессию и зарабатывать свои первые деньги.

Помимо этого, считает Татьяна, из американской системы образования «можно было бы перенять возможность школьникам высказывать свое мнение на уроках по тем или иным вопросам».

– В США школьникам дают возможность найти разную информацию, как «за» что-то, так и «против», чтобы они, изучив обе стороны, могли самостоятельно сделать какие-то выводы и высказать свое мнение, – отмечает девушка.

«Со школой не по пути»

В целом, сравнивая жизнь в Америке и в Беларуси, Татьяна отмечает, что «у американцев есть свобода мысли, свобода действия, приветствуется любое развитие».

– Но в то же время я не могу однозначно ответить, хотела бы я жить в Америке, так как минусов здесь тоже хватает. Например, в США свободное ношение оружия законно в большинстве штатов. Это меня пугает, я не чувствую себя в безопасности, – рассуждает девушка.

По словам Татьяны, после того, как ради поездки за границу ей пришлось уволиться с работы, она поняла, что «со школой больше не по пути».

– У меня отпало желание преподавать в какой-либо школе нашего города. Я поняла, что ко мне и моим потребностям, моему желанию заниматься саморазвитием и повышать свою квалификацию педагога везде будет примерно одно и то же отношение, – говорит Татьяна.

Поэтому, вернувшись после завершения программы в Беларусь, девушка пошла на курсы тестировщиков и в конце 2022 года уехала работать в IT-сферу в Польшу.

– Мое хорошее владение английским и участие в программе обмена сыграли мне на руку, я быстро трудоустроилась. Новая работа мне очень нравится: здесь меня ценят, есть рост как в карьере, так и в зарплате, – отмечает она.

Татьяна говорит, что программа обмена изменила ее жизнь и она ни разу не пожалела, что уволилась с прежнего места работы.

– Благодаря программе я расширила свой кругозор, улучшила знания английского, узнала о множестве крутых методик и с огромным удовольствием применила бы все полученные знания в своей работе педагогом, но, к сожалению, в школе я не получила поддержки, на которую рассчитывала, – говорит девушка. – Не знаю, может быть, если в нашей системе образования что-то изменится, я когда-нибудь вернусь работать учителем.

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