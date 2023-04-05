Лукашенко «размазали» в эфире российского ТВ

Лукашенко «размазали» в эфире российского ТВ10
- 5.04.2023, 12:45
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«Полемика» едва не переросла в драку.
На российском телевидении в прямом эфире произошел скандал между российским и белорусским «экспертами», которые высказали ряд нелестных эпитетов и едва не сцепились друг другу в глотки.
Поводом для ссоры послужило возможное поведение нелегитимного правителя Беларуси Александра Лукашенко, передает dialog.ua.
Так, считающийся «либералом» политик и преподаватель Борис Надеждин заявил на передаче у Норкина, что Лукашенко «первым побежит сдаваться с нашим ядерным оружием Западу».
После этого с ним начал спорить еще один «эксперт», будто бы представляющий Беларусь.
Полемика переросла в агрессивную склоку, и ведущему пришлось успокаивать свои «говорящие головы», чтобы пропагандистская передача не переросла в полную клоунаду.
В то же время Надеждин сделал и кое-что полезное: он доступно разложил по полочкам, почему снаряды с обедненным ураном, которые Лондон обещал поставить Киеву, не являются радиоактивными, поэтому очередные угрозы ядерным оружием со стороны Кремля и размещение его на территории Беларуси - это решение явно непродуманное.
«Вы не поверите, но даже на РосТВ иногда звучит голос разума», - так прокомментировали выступление Надеждина украинские блогеры.