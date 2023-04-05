Возле Петербурга объявили тревогу из-за неопознанного объекта в небе

Возле Петербурга объявили тревогу из-за неопознанного объекта в небе7
- 5.04.2023, 12:49
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Объект движется со скоростью 200 км/ч.
В Ленинградской области РФ объявили сигнал «Режим» из-за неопознанного объекта в небе, сообщают российские СМИ. В пресс-службе ЗВО и Минобороны РФ данные пока не комментировали.
Предварительно, в небе над Сосновым Бором обнаружили малоразмерный шар.
Как сообщает источник канала Baza, неопознанный объект зафиксировали на высоте около 10 тысяч метров над Сосновым бором в Ленинградской области. Предположительно, это малоразмерный шар, который движется со скоростью 200 км/ч.
Источник канала Shot сообщает, что в районе объявили сигнал «Режим» — требование о прекращении нарушения порядка использования воздушного пространства РФ.