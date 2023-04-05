Возле Петербурга объявили тревогу из-за неопознанного объекта в небе 7 5.04.2023, 12:49

6,254

Объект движется со скоростью 200 км/ч.

В Ленинградской области РФ объявили сигнал «Режим» из-за неопознанного объекта в небе, сообщают российские СМИ. В пресс-службе ЗВО и Минобороны РФ данные пока не комментировали.

Предварительно, в небе над Сосновым Бором обнаружили малоразмерный шар.

Как сообщает источник канала Baza, неопознанный объект зафиксировали на высоте около 10 тысяч метров над Сосновым бором в Ленинградской области. Предположительно, это малоразмерный шар, который движется со скоростью 200 км/ч.

Источник канала Shot сообщает, что в районе объявили сигнал «Режим» — требование о прекращении нарушения порядка использования воздушного пространства РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».