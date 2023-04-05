12 стран бойкотируют чемпионат мира по боксу из-за участия белорусов 5 5.04.2023, 12:52

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Тема бойкота соревнований набирает популярность.

12 стран бойкотируют мужской чемпионат мира по боксу 2023 года из-за участия в нем белорусов и россиян. Он стартует 1 мая в Ташкенте. Список стран, из которых спортсмены не приедут, может еще увеличиться.

Как пишет «Прессбол», от участия в соревнованиях уже отказались боксеры из США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Ирландии, Чехии, Швеции, Канады, Украины, Германии, Норвегии и Великобритании.

В конце марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить белорусов и россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Однако такое решение было воспринято в мире неоднозначно. Поэтому тема бойкота соревнований набирает популярность.

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