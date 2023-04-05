Пропагандисты озвучили странные «подробности» о подрыве самолета в Мачулищах 5 5.04.2023, 13:08

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Телевизионщики решили подставить КГБ?

На пропагандистском канале ОНТ вышло очередное «расследование», где рассказали странные «подробности» о подрыве самолета А-50 в Мачулищах 26 февраля.

В новом «сюжете» говорится о том, как проводил время в Минске основной подозреваемый в подрыве российского разведывательного самолета А-50У Николай Швец.

О том, что задание на подрыв российского борта Швец с позывным Гаспар якобы получил от куратора из Службы безопасности Украины еще в декабре прошлого года, госСМИ рассказывали и раньше.

Как следует из нового «расследования», приехав в конце января в Минск из Пскова, Швец купил сим-карту, которые регулярно менял, и по официальному договору снял квартиру на улице Краснослободской в Чижовке за 130 долларов в месяц. В этом ему якобы помог живущий в Польше белорус Виталий Якутик — айтишник и, по версии ОНТ, «координатор протестов» 2020 года.

Он же, как утверждается, переправил из Польши в Минск дроны и ретранслятор для усиления сигнала, который Швец якобы должен был использовать для диверсии в Мачулищах.

Кроме того, говорится в сюжете, Швеца намеревались «легализовать в Беларуси по полной» — открыть счет в банке и фиктивно устроить на работу.

Один из задержанных по делу о диверсии — руководитель проектной компании Денис Соколов. В его фирму Николая Швеца якобы приняли на полставки архитектором-техником с окладом в 1744 рубля.

«Работа обеспечивала прикрытие: если бы кто-нибудь поинтересовался, почему гражданин Швец ходит вокруг Мачулищей, то он бы ответил, что как архитектор-техник планирует объект», — говорится в сюжете.

Сам же Швец в это время «активно готовился к диверсии» — собрать дроны ему якобы помогли по видеосвязи «кураторы» из СБУ, рассказали по госТВ.

4 марта, уже после «диверсии» и «неудачной попытки эвакуироваться из Беларуси», Швеца задержали силовики.

Получается, что согласно «версии» пропагандистов, «подрывник» спокойно жил в Минске целый месяц и даже легализовался под носом у лукашенковских спецслужб и КГБ.

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