Разработчики Tor представили новый быстрый браузер с VPN 3 5.04.2023, 13:19

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Бесплатная программа предназначена для подавления всех видов веб-отслеживания.

Разработчики Mullvad VPN и Tor создали браузер, который предназначен для подавления всех видов веб-отслеживания, пишет devby.io.

Новый браузер бесплатный и доступен для работы в Windows, Mac и Linux. Разработчики утверждают, что браузер не собирает никаких данных о пользователе. Также в Mullvad Browser по умолчанию включен приватный режим, то есть файлы cookie, кэш и история посещения сайтов не сохраняются между сеансами.

В отличие от Tor, Mullvad работает на технологии не луковой маршрутизации, а VPN. Разработчики отметили, что стандартный браузер Tor не всегда удобен, так как просто медленно работает. Также большинство пользователей Tor не чувствуют необходимости в чрезмерной защите браузера. Для таких пользователей был разработан Mullvad.

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