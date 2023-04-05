Путин разбудил сонное царство, которое снесет Россию 2 5.04.2023, 13:18

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Ликвидация «военкора» Татарского - не случайный эпизод.

Агрессивная война России на украинской земле приближает время гибели российской федерации как государства. Очередным винтиком стала спецоперация российских спецслужб, когда так называемый «военкор» Владлен Татарский был ликвидирован в заведении, принадлежащем «верному псу» Путина, главарю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. О каких процессах внутри РФ говорит эта спецоперация и к каким последствиям она приведет – в эфире «Апостроф TV» рассказал генерал-лейтенант, ветеран внешней разведки Украины Василий Богдан:

— Первое, что приходит на ум – это основной посыл, общеизвестный в исторической ретроспективе: за чем пойдешь, то и найдешь. Поэтому то, что сейчас происходит в России на фоне поражения агрессии в Украине, на фоне провала зимней наступательной операции оккупационных войск, закономерно. То, что там бурлят и элиты, и разные кланы, и разные приближенные к пути группировки – это понятно. Но это распространяется и на российское общество, и на разные его сегменты: будь то ура-патриотически-шовинистические или те, кто не согласен с тем, что делает власть. Да, их пока меньшинство и не так слышно.

А этот персонаж стал токсичным для российских властей, потому что после приема в Кремле он кричал о том, что «мы будем и дальше убивать и грабить» – одним словом «делать то, что мы любим». Что касается его ликвидации, то здесь есть несколько аспектов.

Первый аспект – это могут быть разборки, и похоже, в среде так называемых ура-патриотически-шовинистических сил. Второй аспект – это может быть деятельность спецслужб российской федерации, в частности ФБС, направленная на то, чтобы таким образом поднять боевой дух, шовинистический дух и продемонстрировать, что это деятельность враждебных элементов, даже возможно украинских, для того, чтобы дестабилизировать обстановку в стране и так далее. Конечно, под это могут усилять мобилизацию, производство вооружения и военной техники.

Все это может быть разборками между разными группами влияния, конкуренцией приближенных группировок к путину. Российская элита разного толка вряд ли хочет видеть преемником террориста путина такую одиозную и токсическую фигуру как Пригожин. Поэтому все те действия, которые до этого совершались и со стороны Генерального штаба российской федерации, и со стороны Шойгу, входящего в группировку олигарха Ковальчука – дружбана Путина – свидетельствовали о том, что они всячески пытаются унизить какие-то успехи Пригожина и его бандитов, и таким образом его нейтрализовать, чтобы он не смог серьезно влиять вместе с Кадыровым на внутреннюю политику российской федерации. Более того – претендовать на какие-то лидерские позиции в будущем.

Что такое Санкт-Петербург? Это столица бывшей российской романовской империи, известная определенными традициями, движением народников, террористическими актами в отношении монархических личностей. Эта традиция там жива на генетическом уровне. И то, что там произошла ликвидация этого военкора, в какой-то степени закономерно.

Но я еще раз подчеркиваю, что к этому могут быть однозначно причастны спецслужбы российской федерации – прежде всего ФСБ. Мы помним, что произошло с Дарьей Дугиной, когда очевидно покушались на ее отца, а погибла она. В этой гнилой среде проходят сейчас конкурентные процессы, которые намеренно провоцируют спецслужбы – в данном конкретном случае ФСБ. На каком-то этапе, когда они видят, что ситуация выходит из-под контроля, принимаются меры подобно тому, что произошло в Санкт-Петербурге.

Но это не исключает того, что могут быть какие-то инициативные шаги отдельных сил, совершающих подобные акции. С одной стороны, террористические российские власти этого не хотят признавать и говорят, что это убийство. Но это, безусловно, классический террористический акт спецслужб. В России, которая является не только террористическим, но и полицейским государством - редко что-либо проходит мимо ФСБ. И особенно происходящее в таких группировках, группках и так называемых патриотических силах, под прикрытием которых, как мы видим, работает конкретный криминальный элемент, мафия. И она преследует свои меркантильные интересы, которые могут быть связаны с определенными политическими амбициями.

В данном конкретном случае сначала звучали голоса, что к этому может быть причастна Украина. Сейчас они стихли, потому что это абсурдно и понятно, что Украина к этому никакого отношения не может иметь. Это не та фигура, на которую нужно тратить возможности наших сил специальных операций, спецслужб и т.д. Это внутренние разборки, которые контролируются и руководствуются спецслужбами РФ. Напомню, что в свое время охранное отделение царской России пыталось руководить и террористами, и эсерами. А кто там был агентом «охранки» – основной террорист партии эсеров. Но все равно это их не спасло.

Будут ли политические последствия?

В России смена власти происходит двумя путями: либо это дворцовый переворот, кого-то грохнут табакеркой, либо это страшный бунт. Это во-первых.

Во-вторых, так складывается что и бывшая Россия, и современная Россия стали на этот путь, поскольку имеют стремление к аннексии, захвату, восстановлению своего статуса империи и возвращению бывших колоний. Потому в данном конкретном случае можно проложить еще одну аналогию. Все революции в России и Советском Союзе происходили после того, как эти государства начинали агрессию против каких-то стран. Русско-японская война закончилась революцией 1905 года. Затем война мировая, февральская и октябрьская революции. Если говорить о Советском Союзе, то нападение на Афганистан закончилось революцией-перестройкой и развалом СССР. Сейчас практически ситуация дрейфует в ту же сторону, потому что Россия как страна перестала быть каким-то фактором международного влияния. Она стремилась к полюсу силы, а сейчас даже не является региональным лидером.

Возмущение и конкретная деятельность коллективного Запада настолько повлекла за собой проблемы для России, что там, несмотря на наличие определенных ресурсов, происходят деградационные процессы в экономике, политике, демографии. И чтобы там кто не говорил, недовольство уже выползает на поверхность, и это тоже может повлиять на конкретное действие. Либо произойдет некий дворцовый переворот, либо коллективные деяния, направленные на то, что начнет происходить фрагментация государственных окрестностей, а она уже отчасти намечается. Только за счет национальных окрестностей сейчас Кремлю удается мобилизовать тот ресурс, который направляется на территорию Украины.

Кто следующий?

Я вам скажу, что следующих может быть много, если эти разборки начались. А этот процесс связан однозначно и с криминалитетом, и с русской мафией, ведь и Пригожин, и этот военкор связаны с криминалитетом и отбывали наказание. Там, пока не вычистят всех, кто был связан с этим лицом, они не остановятся. Поэтому, несмотря на усилия и полиции, и ФСБ, не исключается, что такие действия могут происходить и в дальнейшем. Это, безусловно, приведет к очень серьезной активизации тех либерально-демократических сил, которые пока в таком полусонном состоянии. Они начинают вместе с олигархатом чувствовать, что приближается время-пик, которое может их всех смести с арены российской федерации. Они этого не хотят, и, очевидно, будут приниматься соответствующие меры.

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