Дуда вручил Зеленскому высшую награду Польши

Дуда вручил Зеленскому высшую награду Польши5
- 5.04.2023, 13:25
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Видеофакт.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Варшаву получил орден Белого Орла. Эта старейшая и самая высокая польская награда.
Об этом сообщает канцелярия президента Польши.
Prezydent @ZelenskyyUa w uznaniu zasług w pogłębianiu stosunków między Polską a Ukrainą, działalność na rzecz bezpieczeństwa, niezłomność w obronie praw człowieka odznaczony Orderem Orła Białego. pic.twitter.com/N73RuaGweW— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023
Во время официальной встречи в Королевском замке в Варшаве президент Польши Анджей Дуда наградил Владимира Зеленского орденом Белого Орла.
Польский лидер подчеркнул, что Зеленского наградили за заслуги в углублении отношений между Польшей и Украиной, деятельность в сфере безопасности и устойчивость в защите прав человека.
«Трудно скрыть слезы умиления, наблюдая за вашим служением Родине. Вы не покинули ни Украину, ни своих соотечественников. Вы являетесь образцовым лидером государства и нации», - сказал Дуда.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня начал свой визит в Польшу.