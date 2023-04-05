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Дуда вручил Зеленскому высшую награду Польши

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  • 5.04.2023, 13:25
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Дуда вручил Зеленскому высшую награду Польши
Фото: PAP/Radek Pietruszka

Видеофакт.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Варшаву получил орден Белого Орла. Эта старейшая и самая высокая польская награда.

Об этом сообщает канцелярия президента Польши.

Во время официальной встречи в Королевском замке в Варшаве президент Польши Анджей Дуда наградил Владимира Зеленского орденом Белого Орла.

Польский лидер подчеркнул, что Зеленского наградили за заслуги в углублении отношений между Польшей и Украиной, деятельность в сфере безопасности и устойчивость в защите прав человека.

«Трудно скрыть слезы умиления, наблюдая за вашим служением Родине. Вы не покинули ни Украину, ни своих соотечественников. Вы являетесь образцовым лидером государства и нации», - сказал Дуда.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня начал свой визит в Польшу.

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