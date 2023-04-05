«В этой синагоге неведомое сокровище – звездное небо» 3 5.04.2023, 13:31

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Какие потрясающие места Беларуси стоит посетить в ближайшее время.

Классными локациями с citydog.io поделилась минчанка Вероника, которая много ездит по стране и делится впечатлениями в блоге.

– Для меня путешествия, – говорит Вероника, – это своего рода медитация, возможность перезагрузиться. Так появилась «привычка» регулярно выбираться как в заранее подготовленные, так и вполне спонтанные поездки по Беларуси (карта неизведанных мест всегда под рукой). А со временем своими впечатлениями от поездок я начала делиться и в Instagram.

За довольно продолжительное время исследований и путешествий по родной стране накопилось несчетное число локаций (хотя многое еще впереди). И сегодня я делюсь с вами несколькими нетипичными местами.

Усадьба Бохвицей: баланс архитектуры и природы

Среди местных санаториев затесался воистину уникальный уголок – усадьба Бохвицей в Павлинове. Усадебный дом построен в 1906 году в неоготическом стиле – и это тот случай, когда прекрасно все: декоративные башенки, колонны во всю высоту здания, стрельчатые оконные проемы как во дворце.

Интересно, что раньше одно крыло здания было отведено под каплицу и увенчано башней (сегодня уже ни намека на нее нет). В советские времена усадьба была перепрофилирована под больничные палаты – долгие годы здесь действовал военный госпиталь.

Однозначно стоит прогуляться по парку: когда-то в нем было изобилие редких растений, но и сейчас здесь тоже очень хорошо. Можно найти декоративное озеро, рядом с которым оборудована полянка, – самое время перекусить и насладиться песней леса.

Как добраться: деревня Павлиново, Барановичский район, Брестская область. Координаты: 53.02765, 25.81637.

Церковь с изюминкой в Пиревичах

По дороге на Гомель можно встретить самую настоящую красавицу – церковь Всех Святых в деревне Пиревичи. Построена она в 1903 году в традиционном древнерусском стиле из красного кирпича. А особую изюминку ей придают вкрапления декоративной узорчатой плитки.

Во время Второй мировой войны была разрушена колокольня, которую восстановили в середине 1990-х во время реставрационных работ. Они, кстати, продолжаются до сих пор.

Как добраться: деревня Пиревичи, Жлобинский район, Гомельская область. Координаты: 52.78769, 30.32936.

Доехать можно по трассе M5, свернуть в направлении деревни Руденка.

Загадочная усыпальница в окружении роз

Отличный способ расширить свой кругозор – посетить поселок Первомайский совсем недалеко от деревни Турец. Там на большой парковой территории размещается усадьба Обрина, имение Дунин-Раецких и Кашицей (первая половина XIX века). От усадьбы осталась конюшня, амбар и ледовня, которая будто вырастает из-под дороги.

Если зайти с другой стороны, то можно найти фамильное захоронение Кашицей, оно-то и притягивает больше всего своей таинственностью и молчаливой красотой. Место выглядит безлюдным, но завораживающим.

Как добраться: поселок Первомайский, Кореличский район, Гродненская область. Координаты: 53.549446, 26.332336.

Руины церкви на холме

В деревне Березовец на холме стоят руины Троицкой церкви. Известно про нее не так уж и много: изначально деревянный храм, возведенный в 1863 году, перестроили в самом начале XX века. А во время Первой мировой он был разрушен, и больше его никто не восстанавливал. Зато место это очень атмосферное.

Как добраться: деревня Березовец, Кореличский район, Гродненская область. Координаты: 53.523427, 26.168917.

Шикарнейший лямус в Большом Можейкове

В деревне Большое Можейково сохранились некоторые постройки, принадлежавшие к усадебному комплексу Ходкевичей. Усадебный дом в стиле классицизма строили с конца XVIII до начала XIX века. Жизнь там кипела: местные устраивали балы, на огонек заглядывал и Александр I. Но в 1914-м дом сгорел. Правда, до сегодняшнего дня там сохранились хозяйственные постройки.

Стоит отметить и парк, и элементы ограды, и лямус – шикарнейший, похожий видела только в Гродно. Впечатляют и фрагменты ограды этого некогда великого комплекса.

Как добраться: агрогородок Большое Можейково, Щучинский район, Гродненская область. Координаты: 53.68337, 24.93504.

Доехать можно по трассе M6 Лида – Щучин, свернуть на H6255 в направлении Большого Можейкова.

Усадьба, в которой сейчас размещается колледж

Поселок Новое Поле расположился в Минском районе. Интересно, что В XVIII веке этими землями владел Михаил Огинский. Затем имение было продано, построен усадебный дом, а еще позже оно перешло к Друцким-Любецким.

Как раз после этого здание было перестроено: появилась та самая башенка, которая вносит изюминку в некогда симметричный облик классической усадьбы. Сейчас здесь размещается аграрно-экономический колледж, спасая строение от запустения.

Как добраться: Новое Поле, Минская область. Координаты: 53.97356, 27.13062.

Из Минска можно доехать по трассе M6 в сторону Ракова, затем свернуть на H8940 в сторону поселка.

Звездное небо синагоги

Ошмянская синагога построена в 1912 году из красного кирпича в классическом стиле и, несмотря на ужасы Холокоста (центр Ошмян представлял собой гетто), сохранила в себе такое великолепие!

Помимо архитектурной составляющей – трехъярусной крыши и окна-розы, – тут есть неведомое сокровище. Потолок изнутри просто потрясающий – это звездное небо! На стенах в углублениях были росписи зодиакальных знаков.

Как добраться: город Ошмяны, Ошмянский район, Гродненская область. Координаты: 54.42502, 25.93356.

Усадьба Милевских, которую вам вряд ли кто-то еще порекомендует

Если душа требует не просто эстетики, а чего-то экзотичненького, можно направиться в усадьбу Милевских Титин. Вы вряд ли встречали эту локацию в подборках – и тому есть несколько причин: добраться туда можно только на машине (частная территория охраняется очень недружелюбными собаками), а само место несколько пустынное.

Сама деревня упоминается впервые в начале XVII века как часть большого имения. Первоначальные постройки здесь не сохранились, поскольку были уничтожены французскими войсками в 1812 году. Во второй половине XIX века Титин был куплен Ипполитом Милевским и отстроен. Сегодня до нас дошли бровар, хозпостройка, водяная мельница и ледовня.

Как добраться: деревня Байбы, Сморгонский район, Гродненская область.

Езжайте на машине по трассе H6132 от Беницы в направлении Сморгони (координаты: 54.401702, 26.433187). А по дороге можете заглянуть в деревню Кевлы (если обойти местную церквушку, то можно обнаружить могильный камень, вмурованный в нее).

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