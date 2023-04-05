Когда и где может начаться контрнаступление ВСУ? 5.04.2023, 13:40

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Главные сценарии от западных СМИ и экспертов.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о грядущем контрнаступлении ВСУ, предупредив российских военных, что если они не покинут территорию страны, будут уничтожены.

«Мы это сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим», — сказал президент Украины.

Когда и где может начаться контрнаступление ВСУ? Сайт Charter97.org собрал главную информацию на данный момент.

Что говорят украинские власти?

Единственный представитель украинских властей, который называл сроки начала контрнаступления — глава Минобороны Алексей Резников. У него спросили, когда можно будет увидеть переданные от союзников танки Leopard на фронте.

«Это зависит от того, какой момент является наиболее подходящим, как они решат. Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная. Можно использовать только гусеничную технику. Думаю, в апреле-мае мы их увидим», — намекнул Резников о сроках контрнаступления в интервью эстонскому СМИ ERR.

Еще один явный признак того, что ВСУ готовятся к началу контрнаступления — заявление вице-премьер-министра и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук. Она призвала украинцев покинуть оккупированные территории.

«Украинцам советую или временно выехать в третьи страны или подготовиться: что делать знаете. Главное — беречь себя и детей.

У оккупационных чиновников есть еще немного времени убраться оттуда. Некоторые из них уже собирают вещи. Было бы хорошо, если бы забрали с собой коллаборантов. Но, это уже как получится», — заявила Верещук.

Стоит отметить, что украинский министр делала такие заявления и накануне освобождения Харьковской области и правобережья Херсонщины.

Прогнозы от западных СМИ и экспертов

Издание Forbes пишет, что украинское контрнаступление может начаться с массированной атаки дронов. Якобы ВСУ готовят атаку с участием 50 тысяч БПЛА.

Украина, как пишет издание, скупила в Китае все доступные на рынке комплектующие оснащенных видеокамерами относительно недорогих гоночных дронов FPV («по косвенным оценкам на 50 — 100 тыс. штук»).

По размеру такие аппараты меньше стандартных квадрокоптеров, но оснащены мощными двигателями, которые позволяют легкому беспилотнику развивать скорость до 200 км/ч.

Достаточно прикрепить к нему гранату — и дрон можно использовать в качестве радиоуправляемого робота-камикадзе, который способен довольно точно поражать цели на относительно большом расстоянии от оператора, управляющего им по видеосвязи.

Налет 50 тысяч беспилотников, отмечает издание, может стать атакой беспрецедентного масштаба. Учитывая, что гоночные дроны весьма устойчивы к радиопомехам, остановить их обычными «глушилками» не получится.

Американская ежедневная газета The New York Times пишет, что Украина способна нанести российской армии потери, которые могут иметь далеко идущие геополитические последствия, если она вовремя получит оружие и подготовит войска.

«Украина может сделать РФ ослабленной военной силой в Восточной Европе с небольшими рычагами влияния на переговорах о прекращении войны», — заявил изданию директор Института Маккейна Эвелин Фаркас.

Издание пишет, что Украина нанесет удар на юге.

«Удар протяженностью около 80 км по степи от нынешней линии фронта до оккупированного города Мелитополь разделит удерживаемую РФ территорию на две зоны, перережет линии снабжения и поставит украинскую артиллерию в зону досягаемости российских баз в Крыму», — пишет NYT.

Американский телеканал CNN также считает, что целью контрнаступления Украины этой весной в любом случае станет прекращение сухопутного сообщения Крыма с Россией. Об этом издание пишет со ссылкой на информацию украинской разведки.

Удары будут нанесены по Мелитополю, в районы Херсонской области, прилегающие к Крыму.

Именно по этой причине, как отмечает СМИ, российские власти активно укрепляют Крым.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что приоритетом Украины является нанесение ударов для изоляции Крыма, а также захват Черноморского флота.

Ходжес указал, что важно сделать полуостров непригодным для войск ВС РФ. Также генерал опубликовал примерный план деоккупации полуострова.

Что говорят о контрнаступлении украинские эксперты?

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман также считает, что контрнаступление ВСУ начнется на юге.

Украинский офицер говорит, что пришел к такому выводу, учитывая тяжелую военную технику, которую Украина получает от западных союзников. Ведь наиболее удобными для такой техники не леса или жилая застройка, а открытые площади. Именно поэтому Гетьман считает, что техника предназначена для южного направления — херсонских степей

Он прогнозирует, что сроки контрнаступления ВСУ будут, когда подсохнет почва, — в конце весны-начале июня.

Военный летчик-инструктор полковник Вооруженных Сил Украины в запасе, военный эксперт Роман Свитан считает, что перед наступлением ВСУ будут работать по тылам врага.

«В течение нескольких дней перед наступлением ВСУ будут работать по тылам россиян дальнобойными системами. Происходят массированные удары по российским тылам беспилотниками, ракетами М31, управляемыми бомбами JDAM-ER», — сказал Свитан.

«В ближайшие несколько недель мы начнем выжигать российские тылы. После этого присоединится артиллерия, чтобы осуществить так называемый огневой вал. Начнется движение ВСУ на тех направлениях, которые определено нашим командованием. Неделя, в которую мы вошли, станет переломной», — подчеркнул Свитан.

Что говорят о контрнаступлении ВСУ российские пропагандисты?

Печальный для оккупантов прогноз по поводу контрнаступления ВСУ выдал российский полковник запаса, военный обозреватель Михаил Ходаренок в эфире росТВ.

«А что касается предстоящего украинского контрнаступления, о котором говорится так много в последнее время… Ну что тут сказать? Во-первых, значительная часть экспертного сообщества склонна эту проблему сводить к «Леопардам»... На самом деле, все гораздо сложнее… Основной объем огневых задач в предстоящей наступательной операции будут решаться за счет ракетных войск и артиллерии, то есть, «Хаймарсов», М142, М270… По всей видимости, они приготовили их уже немало, почему-то мне так кажется», — рассказал Ходаренок.

«Все-таки тревожно. Ждем их (украинского - ред.) контрнаступления. Не надо никакой иронии. Техника с той стороны поступает серьезная, поступает ее много, войска украинские готовятся серьезно. Надо ждать и быть готовыми», — заявил еще один российский топ-пропагандист Владимир Соловьев.

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