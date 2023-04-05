Небензя зажигает цирковые огни 1 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

5.04.2023, 13:47

1,592

Лошади ускакали с арены.

Услышав новость о том, что Россия будет в течение месяца, начиная с 1 апреля, «Дня дурака», занимать председательское кресло в Совбезе ООН, наблюдатели побежали занимать первые ряды, чтобы быть ближе к арене циркового представления.

Василий Небензя, фронтмен путинской цирковой бригады в Совбезе ООН, не обманул ожидания. Занавес открылся. По арене заскакали кони. А в центр, в короткой юбке выбежала, раскланиваясь, подозреваемая Международным уголовным судом в военных преступлениях Мария Львова-Белова.

Оригинальная идея, используя председательское кресло, организовать «неформальное заседание» по теме «эвакуации детей из зоны конфликта» в попытке обелить великого геополитика и пригласить выступить по видеосвязи Марию Львову-Белову, на арест которой МУС выписал ордер.

Понятное дело, что этой бесхитростной пропаганде сразу же «прищемили хвост». Несмотря на возмущенные крики «дипломата» Дмитрия Полянского, Великобритания заблокировала видеотрансляцию, британский посол отказался присутствовать на организованном Василием Небензей перформансе, остроумно заметив: «Если госпожа Львова-Белова хочет рассказать о своих действиях, она может сделать это в Гааге». И в самом деле. Пусть выступает в Гааге.

Для верного понимания фокусов, которые вытворяет путинская «дипломатия» в ООН, имеет смысл представить на каком фоне это происходит.

Вчера Совет по правам человека ООН в Женеве продлил мандат следователей, выявляющих военные преступления на территории Украины после того, как великий геополитик отправил туда войска 24 февраля 2022 года. Комиссия установила, что около 16 тысяч детей были незаконно вывезены из Украины.

После этого приглашать выступить Марию Львову-Белову? Имело бы смысл, используя результаты работы комиссии, немедленно начать передачу всех вывезенных из Украины детей, вступив для этого в переговоры с властями Украины. Это было бы единственно правильным ответом России. И хотя бы смягчило последствия совершенного.

Кроме того, следует иметь в виду, совет ООН по правам человека назначил болгарскую правозащитницу Марьяну Катцарову докладчицей по нарушениям прав человека внутри России. Еще в октябре 2022 года Совет ООН по правам человека принял резолюцию, в которой признал необходимость мониторинга соблюдения прав человека в России, сославшись на «явную связь между внутренними репрессиями и войной за рубежом». Между прочим, захват власти нацистами в Германии и репрессии против оппозиции служили предметом рассмотрения в Нюрнбергском трибунале.

Лошади ускакали с цирковой арены. Покинула ее и Львова-Белова. Зрители разошлись. Один лишь Василий Небензя стоял посреди посыпанного опилками круга, долго еще раскланиваясь пустому залу. За кулисами ждали рабочие сцены. Они зевали и думали: «Когда же он, наконец, уйдет?»

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».