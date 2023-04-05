Почему Лукашенко «заболел» шпиономанией? 5.04.2023, 13:48

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Политолог считает, что этот симптом может говорить об ослаблении режима.

В Беларуси началась настоящая шпиономания. Буквально каждую неделю в нашей стране задерживают какие-то «шпионские группы» из Украины, Польши, стран Балтии. Последняя группа — тридцать человек.

Что говорит подобный симптом о режиме Лукашенко? Об этом сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорием Месежниковым.

— Это явление, которое типично для диктаторских режимов. Особенно, когда они чувствуют, что могут потерять поддержку, их позиции ослабляются и нужно найти внутреннего или внешнего «врага», который пытается этот режим якобы подорвать. Это общая такая черта.

Помимо этого диктатор Лукашенко сейчас договорился с Россией о передаче тактического ядерного оружия. Риторика режима антизападная, прежде всего в отношении стран-членов НАТО. Лукашенко обвиняет их среди прочего в попытках его свергнуть.

Это по сути дела такой пропагандистский трюк для того, чтобы каким-то образом оправдать свою риторику в отношении соседних стран, Украины, которая сейчас борется с российской агрессией. Вот они и оправдываются сообщениями о найденных «агентах», «шпионах».

Повторюсь, шпиономания типична для диктаторских режимов. В свое время это практиковали в СССР и других странах с недемократическими режимами. В общем, ничего удивительного в этом нет. К сожалению, это может быть использовано и для «закручивания гаек», выискивания местных якобы агентов или тех, кто помогает «шпионам». Это очередное свидетельство о репрессивном характере режима.

— Для чего режиму нужны поиски внешнего «врага»?

— Прежде всего — для оправдания тесного сотрудничества с российским агрессором. Россия ведь тоже называет страны Запада «вражескими», вступила в конфронтацию с Западом. Лукашенко же в этом РФ прислуживает.

— Есть ли в этом «союзничестве» у Лукашенко еще поле для маневра?

— Думаю, что особого поля для маневров у него не осталось. Во-первых, он нелегитимен. Его не признают в мире, за исключением уж совсем небольшого количества каких-то оторванных диктаторских режимов. Западные страны Лукашенко не признают в качестве главы государства.

Чем теснее союзничество с Россией, тем меньше пространства остается для какого-то политического маневра. По сути, он уже всё. С точки зрения международного признания — полный ноль.

Беларусь как государство — это, конечно, важный фактор, но, думаю, что Запад будет относиться еще жестче к Беларуси, учитывая, что режим стал, можно сказать, самым близким в этом регионе союзником России, если не самым близким вообще из всех стран. Лукашенко уже воспринимается просто как агент и исполнитель приказов из Кремля.

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