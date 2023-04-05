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Российские танки горят в поле после попытки атаковать позиции ВСУ

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  • 5.04.2023, 13:54
  • 2,414
Российские танки горят в поле после попытки атаковать позиции ВСУ

Первая машина была подбита сразу.

Бойцы 59-й ОМБр имени Якова Гандзюка уничтожили два российских танка, пытавшихся атаковать позиции ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных оборонительных действий украинских воинов опубликована на странице 59-й ОМБр в соцсети.

«В очередной раз российские танки пытались прорваться к позициям ВСУ. Но наши военные всегда наготове, поэтому встретили незваных гостей горячо. Первый танк был подбит сразу. Экипаж второго пытался убежать. И на мгновение уже даже показалось, что у них это получится. …показалось», - пишут бойцы в комментарии к видео.

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