«Чем ближе крах, тем безумнее законы» 5 5.04.2023, 13:58

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Он украл у нас самое дорогое — время.

Лукашенко уже почти 30 лет «спасает» сельское хозяйство Беларуси. Что об этом думают читатели сайта Charter97.org? Приводим некоторые их комментарии:

«Все, к чему прикасается «Валет» - превращается в труху».

«Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы».

«Ведаю дакладна, што Лукашенко вельмі зайздросціуў Васілю Старавойтову ў якога гаспадарка была побач з саўхозам «Городец», дзе «Валет» яшчэ і работнікауў сваіх збівауў люта. Калі прывялі да ўлады «Валета», дык ён адпомсціў Васілю, пасадзіуў у турму ды сапсаваў яму здароўе, а гаспадарка яго таксама пайшла на спад».

«Он украл у нас самое дорогое - время! Уже почти 30 лет, как это ничтожество повернуло время назад в некогда работающей стране».

«Если подготовимся, то система Лукашенко падет сразу за падением власти кремлевского».

«Усатый психопат почему-то решил, что все должны работать на государство, а государство - это он».

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