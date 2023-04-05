Эффект мопса6
- Александр Невзоров
- 5.04.2023, 14:26
- 6,236
Медведев снова раздухарился.
Медведев, разумеется, раздухарился и в очередной эпистоле потребовал «физически уничтожить всю оппозицию».
Кинологи, да и вообще собаколюбы отлично знают, что такое «эффект мопса». Этим термином обозначается неистовая ярость маленьких декоративных собачек….но лишь пока собачка на руках у хозяина. Спущенные на землю - собачки преображаются, ярость исчезает, они скулят и заискивают перед каждым.
Так уж получилось, что Димон Медведев стал олицетворением «эффекта мопса». Его истерический людоедский визг - свидетельство лишь того, что у димончика все хорошо, что он «на ручках».
Александр Невзоров, t.me