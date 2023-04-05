Эффект мопса 6 Александр Невзоров

5.04.2023, 14:26

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Александр Невзоров

Медведев снова раздухарился.

Медведев, разумеется, раздухарился и в очередной эпистоле потребовал «физически уничтожить всю оппозицию».

Кинологи, да и вообще собаколюбы отлично знают, что такое «эффект мопса». Этим термином обозначается неистовая ярость маленьких декоративных собачек….но лишь пока собачка на руках у хозяина. Спущенные на землю - собачки преображаются, ярость исчезает, они скулят и заискивают перед каждым.

Так уж получилось, что Димон Медведев стал олицетворением «эффекта мопса». Его истерический людоедский визг - свидетельство лишь того, что у димончика все хорошо, что он «на ручках».

Александр Невзоров, t.me

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