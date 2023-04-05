«Как я не убеждала мужа поужинать супом «моего собственного приготовления», он сопротивлялся» 10 5.04.2023, 14:34

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Как журналистка тестировала новинку белорусского пищепрома.

Несколько недель назад в интернете стали гулять фото необычного полуфабриката. Это новинка от Гродненского мясокомбината — на вид как батон докторской колбасы, а на самом деле суп. Говорят, готовится феерически просто: заливаешь водой, доводишь до кипения — и готово. Журналистка onliner.by Светлана Белоус не прошла мимо и затестила гастрономическую новинку на своей кухне. Что из этого вышло — сейчас узнаете.

Признаюсь: я не люблю готовить, кастрюля супа на плите — для меня редкость. Это же столько суеты! Поплакать над луком, натереть морковку, процедить бульон, чтобы без мерзкой пены… В общем, для супа должно быть особое настроение, которое как раз появилось на фоне шумихи с «колбасосупом». В голове хитрый план — попытаться накормить им семью и сэкономить время. Если прокатит — можно повторять еще и еще.

Фото будут любительскими, чтобы никто не раскрыл мою схему. В общем, все как есть — самая обычная кухня, в самой обычной белорусской семье.

Что будем сегодня готовить? Всего в линейке «Ай да суп» пять вариантов — рассольник с мясом, солянка, рис с курицей, овощной микс и флячки (с говяжьим рубцом). Купить можно онлайн (точно есть в Е-dostavka и Green), а можно зайти в фирменный магазин от мясокомбината, к примеру, на Комаровке. Там продавец убедительно рассказывала, что подолгу у них в холодильнике супы не залеживаются. И искренне рекомендовала солянку: «Редко у нас бывает, берите».

Мы последовали совету, но к солянке взяли еще и рассольник. Кажется, что это самые трудоемкие в плане готовки супы.

За два батона колбасы (по 580 г каждый) отдаем 21,9 рубля.

На первый взгляд, дороговато, но мы же не знаем, сколько внутри мяса. Говорят, из одной колбасы получается примерно четыре тарелки супа, то есть одна порция будет стоить примерно 2,75 рубля. Это точно дешевле, чем в кафе, а стоимость домашнего супа мы не высчитывали.

Вечер буднего дня, скоро домой вернется семья. Пора готовить! Первой в кастрюле оказывается желеобразная масса с рассольником. После распаковки батон выглядит, прямо скажем, не очень эстетично, и в голове начинают шептать голоса («ты сошла с ума», «никто это есть не будет», «может, лучше заказать пиццу?»).

Стараюсь сохранять спокойствие и напоминаю себе, что это всего лишь полуфабрикат, а не высокая кухня. Официально в магазинах про этот суп пишут так: «продукт мясосодержащий вареный».

Сам рецепт максимально простой: заливаю батон колбасы водой (нужно ровно пол-литра) и, помешивая, довожу до кипения. Пока суп готовится, изучаю на этикетке состав.

В основу для рассольника входит: вода, говядина, соединительная говяжья ткань (неужели нельзя без нее?), перловая крупа, соленые огурцы, сушеная морковка, сушеный лук, всякие ароматизаторы, стабилизаторы, загустители, соль, усилители вкуса и консерванты. Видимо, благодаря последним колбаса хранится 40 суток в холодильнике.

Тем временем суп закипает, желеобразная масса постепенно растворяется в воде. Комнату наполняет резкий мясной запах. На всякий случай включаю вытяжку посильнее.

Мешаю суп ложкой: здесь очень много мяса (по ощущениям, даже больше, чем крупы), попадаются соленые огурцы, морковка — как и обещали. Я бы еще добавила картошки, если прям придираться.

На вид вроде бы рассольник как рассольник, но лично меня смутили кусочки сала и какие-то неаппетитные прожилки, которое всплыли наверх при остывании. Я такое не люблю с детства. Только ради эксперимента попробовала пару ложек и поняла: «голоса в голове» сильнее, этот ужин не для меня.

Семья тоже пошла в отказ. Как я не убеждала мужа поужинать супом «моего собственного приготовления», он сопротивлялся из-за кусочков сала и прожилок. Объяснял так: «Я не голодный», «Ты знаешь, что я не люблю суп», «Я, наверное, просто кофе попью». Пришлось признаться, что дегустация жизненно необходима для статьи. Только после этого супруг согласился.

Итак, вердикт от мужчины следующий: если очень голоден, поужинать рассольником из колбасы можно, хотя он точно на любителя. Из-за обилия специй вкус самих ингредиентов ощущается слабо. А еще суп получился соленым. Возможно, нужно было отойти от рецепта и добавить больше воды.

Семья думала, что на этом все, но вы же помните, что у меня в закромах еще осталась солянка? Этот суп стоит на пару рублей дороже — и список ингредиентов тут длиннее. Помимо основы для супа, в списке оказались говядина, ветчина, растительное масло, колбаса вареная, колбаса салями, оливки, всевозможные усилители вкуса, ароматизаторы, уплотнители, подсластители (перечень реально очень большой).

Варю суп уже при муже, он удивляется тому, как это легко и быстро! Ну просто магия какая-то.

Через пару минут солянка оказывается в тарелке — мешаю ложкой и снова обнаруживаю сало, пусть и не в таком количестве, как в рассольнике. При этом буду объективной: в супе также очень много мяса, ветчины и колбасы — получилось жирненько и сытно. Такое точно надо есть «с хлебом», как завещали нам в детстве мамы. И после одной тарелки вы еще много часов не будете вспоминать про еду.

Что по вкусу? Супругу показалось, что это «вполне себе солянка», а мне совершенно не зашло. Нет знаменитой кислинки, запах и вкус специфические. Как альтернативу домашней готовке колбасосуп я точно для себя не рассматриваю (хотя очень хотелось).

И тут я снова упомяну любимую мамину фразу: на вкус и цвет товарищей нет. Наверное, найдется немало людей, которые оценят такие полуфабрикаты по достоинству. По ощущениям, колбасосуп вполне может понравиться:

работягам или дальнобойщикам, у которых нет возможности приготовить обед/ужин дома, но супа внезапно хочется;

студентам, которые думают, чем заменить пельмени и сосиски;

холостякам, которые в восторге от самой идеи «5 минут — и готово»;

тем, кто любит в супе много мяса, а еще все «соленое и острое». И готовы заедать большим количеством хлеба.

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