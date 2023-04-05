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Резников сделал резонансное заявление об окончании войны в Украине

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  • 5.04.2023, 14:37
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Резников сделал резонансное заявление об окончании войны в Украине
Алексей Резников

Переговоры с РФ возможны лишь в одном случае.

Министр обороны Украины Алексей Резников порадовал украинцев свежим заявлениям о завершении войны. По его словам, война скоро закончится.

«Я верю, что в этом году», – сказал политик.

При этом он полностью исключил возможность подписания каких-либо мирных договоренностей с Россией. Будет только полная победа – Зеленский не сядет за стол переговоров с Путиным.

Это возможно лишь в одном случае: если российские войска будут полностью выведены с территории Украины и речь будет идти о согласовании репараций и контрибуций со стороны РФ.

Об этом Алексей Резников заявил в интервью nv.ua.

Также министр обороны Украины подчеркнул, что сегодня враг всячески пытается разрушить единство украинского общества, поэтому очень важно поддерживать веру в победу.

«Эта вера нас уже спасла, когда в нас не верили даже наши партнеры», – напомнил Резников, имея в виду начало полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Тогда западные аналитики прогнозировали, что Киев падет за 72 часа.

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