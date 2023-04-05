Резников сделал резонансное заявление об окончании войны в Украине

Резников сделал резонансное заявление об окончании войны в Украине5
- 5.04.2023, 14:37
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Переговоры с РФ возможны лишь в одном случае.
Министр обороны Украины Алексей Резников порадовал украинцев свежим заявлениям о завершении войны. По его словам, война скоро закончится.
«Я верю, что в этом году», – сказал политик.
При этом он полностью исключил возможность подписания каких-либо мирных договоренностей с Россией. Будет только полная победа – Зеленский не сядет за стол переговоров с Путиным.
Это возможно лишь в одном случае: если российские войска будут полностью выведены с территории Украины и речь будет идти о согласовании репараций и контрибуций со стороны РФ.
Об этом Алексей Резников заявил в интервью nv.ua.
Также министр обороны Украины подчеркнул, что сегодня враг всячески пытается разрушить единство украинского общества, поэтому очень важно поддерживать веру в победу.
«Эта вера нас уже спасла, когда в нас не верили даже наши партнеры», – напомнил Резников, имея в виду начало полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Тогда западные аналитики прогнозировали, что Киев падет за 72 часа.